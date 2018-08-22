Bayramlarda ana haber bültenlerini izlemek sabır işidir. Trafik kazaları, cinnetler, cinayetler, turistik rezaletler, hayvanlara yapılan türlü eziyetlerle bayram sevinciniz kursağınızda kalır. Ancak ben size bugün haber bültenlerinde rastladığım güzellikleri yazacağım ki kara bulutlar biraz olsun dağılsın, bu köşe de bayrama daha çok yakışsın.

EN ANLAMLI GÖSTERİM

Geçen hafta vizyona giren 'Benim Adım Osssman' filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Çılgın Sedat, engelliler için özel bir gösterim düzenledi. Sanatçı, 200 engelli sinemaseverin ve ailelerinin katıldığı gösterim için "Hayatımın en özel anlarından biriydi. Sanırım şu anda en özel misafirlerimi ağırlıyorum. Onların gülmesi demek, hayatın güzelleşmesi demek" dedi. Filmi babasıyla birlikte izleyen Siraç'ın, gülücükleriyle etrafına neşe saçtığı anlar ise gerçekten görülmeye değerdi.

EN ANLAMLI HEDİYE

TRT bünyesinde 'Pozitif değişime ilham olmak' hedefi ile oluşturulan TRT World Citizen adlı sosyal sorumluluk girişimi, yine anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. TRT World çalışanları tarafından hazırlanan hediye kutuları, Gaziantep'te bir yetimhanede bulunan çocukları bayramdan önce sevindirmek için dağıtıldı. TRT World'ün 50'den fazla milletten çalışanı tarafından bizzat TRT'nin Ulus Yerleşkesi'nin bahçesinde hazırlanan 'Gülümseten Kutular' adlı hediye paketleri, bayramdan beş gün önce 16 Ağustos sabahı, Gaziantep'teki yetimhaneye ulaştırıldı.

EN ANLAMLI BULUŞ

Altuğ Özışık adlı genç, bilimsel bir deney yaptığı sırada yaşanan patlamada iki elini ve sol gözünü kaybetmişti.

Yılmadı, çalışmalarına devam etti. Özışık (17), geçen hafta 21'incisi düzenlenen TUBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenliği'ne, üç boyutlu yazıcı teknolojisinde altı bacaklı örümcek robot projesiyle katıldı. Özışık, daha çok robotik protez alanında çalıştığını, şu ana kadar altı model ürettiğini söyledi. Özışık'ın yaptığı robot el, bilim dünyası tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Başkası olsa, ellerini kaybettikten sonra hayata küserdi. Altuğ ise tüm olumsuzluklara rağmen hayata 'dört elle' sarılarak, umutsuzlar için muhteşem bir örnek oldu. Ne demişti kolları olmayan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu kızımız Sümeyye Boyacı, yüzme sporuna başlarken? "Ne olmuş yani? Balıkların da kolları yok..." Ne dersiniz? Bu haberleri okuyunca sizin de bayram sevinciniz katlanıp tatlanmadı mı?