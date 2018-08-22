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YÜKSEL AYTUĞ
22 Ağustos 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Şu Amerikan filmlerinden de kurtulsak ya

Sezon arasında diziler ekrandan elini ayağını çektiğinden beri yayın akışları sinema filmleriyle doldu. Nereden baksanız haftada en az 25 yabancı sinema filmi izleyici ile buluşuyor. Bunlardan en az 20'si ise Amerikan filmi.
Yeni İstiklal Savaşı'nda vatanını seven herkes dolarını bozdurmak için döviz büroları önünde kuyruğa girerken, televizyon kanalı yöneticilerinin de bu seferberliğe katkı sağlamalarını bekliyorum. Çoğu Amerikan propagandası kokan bu ıvır zıvır, niteliksiz avantür filmlere her yıl yatırılan milyon dolarlara giderek daha çok acıyor, hatta sinirleniyorum.
Acaba diyorum, kanallar bir ortak karar alsalar, ekrana daha çok Fransız, İtalyan, Japon, Hint, hatta sinemasından örnekler taşısalar nasıl olur...

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