?Atv'nin yeni dönem tanıtım klibine bayıldım. Aleyna Tilki'nin hem Türkiye, hem de Avrupa listelerini sallayan şarkısı 'Sen Olsan Bari' tek kelime ile muhteşem bir şekilde devşirilmiş ve ortaya uzun süre unutulmayacak bir 'slogan şarkı' çıkmış. Atv'nin tema rengi turuncu fonda ünlü isimlerin resmigeçit yaptığı 'sade ama görkemli' klip gerçekten de etkileyici. Şimdi 'Bir şey hem sade, hem görkemli olabilir mi?' diye dudak büktüğünüzü görür gibi oluyorum. İzah edeyim... Çekim tarzı ve kullanılan teknikler öyle abartılı, şaşalı, incikli boncuklu, efektli mefektli değil. Ama televizyon starı denilince akla gelen ilk isimlerin neredeyse hepsinin atv'de olduğunu vurguluyor. İşte görkemi de orada zaten. Nihat Hatipoğlu, Oktay Kaynarca, Emrah, Vahide Perçin, Murat Yıldırım, Müge Anlı, Esra Erol ve diğerleri... İnsan hepsini bir arada görünce gerçekten de onlarla aynı kanepeye oturmak istiyor. Başta atv Tanıtım ve Marka ekibinin kaptanı Dilaver Kıvrak ve yönetmen Tekin Biçer olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.