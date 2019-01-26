TV8'deki 'Yemekteyiz' programı, RTÜK'e en fazla şikayet edilen yapımlardan biri. İzleyiciler, özellikle yarışmacıların hem birbirlerine, hem de sofradaki nimetlere karşı tavırlarını kıyasıya eleştiriyor. Tıpkı okurumuz Ahmet Menderes Toprak gibi...

"Sayın Yüksel Bey, iyi bir 'Yemekteyiz' yarışması izleyicisiyim, ancak bu programdan gerçekten soğudum.

Öncelikle yarışmacıların bazı klişe sözleri beni bıktırdı:

'Basit bir menü olmuş.' 'Öğrenci menüsü olmuş.' 'Damak tadıma uygun değil.' 'Ben bu menüyü yarım saatte yaparım.' 'Ben bu yemeği okuldan gelen çocuğuma 10 dakikada yapıyorum...' Ayrıca tabaktaki yemeği bitirdiği halde 'Beğenmedim' diyenler, hislerine göre puan verenler, egosunu tatmin edenler, yemeklerin bir çoğunun ziyan olması... (Hayvan barınaklarına gitse bile hayvanlar salata, sebze yemekleri ve tatlı yer mi acaba?) Bunların yanı sıra birçok yarışmacının başvurduğu ve en son örneği 13 Ocak Pazar günü yapılan gecikmeli finalde görülen yarışmacının yaptığı gibi rakiplerin hiçbir yemeğini beğenmemiş gibi taktik yaparak düşük puan verip birinciliği kazanmak da rutin bir davranış oldu.

Sunucu Onur Büyüktopçu Bey'in iyi niyetli çabaları da yetmiyor maalesef. Bu programda yapılanlar yüzünden 'Yemekteyiz', emeğe ve yemeğe saygısızlık olup egoların tatmin edildiği, her türlü adaletsizliğin yapıldığı bir yarışma haline gelmiştir.

Bu haliyle örf ve adetlerimize uygun bir yarışma olmayıp formatı bir an önce değiştirilmeli ve haksızlıkların önüne geçilmelidir. Saygılarımla."