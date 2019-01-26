Bu köşenin okurları, televizyonda Türkçe'nin kullanımı konusunda hayli titiz ve duyarlılar. Köşemizin müdavimlerinden Ramazan Budaklar da, reklamlarda kullanılan yabancı kelimelerin peşine düşmüş:

"Reklamlarda en çok neye karşıyım biliyor musunuz?

Yabancı marka ürün adlarının hemen arkasından gelen ürünün rolünü, etkisini ya da içeriğini açıklayıcı terimlerin de yabancı dil olmasına.

Yoksa bir marka tabii ki yabancı isimli olabilir.

Türkiye'de Türklere satılan ürünlerin markaları hariç diğer açıklayıcı tanıtıcı yazıların Türkçe olması daha doğru değil mi?

Kısaca reklamlar yoluyla dilimiz katlediliyor Yüksel Bey... Zorla dilimize kelimeler sokulmaya çalışılıyor ve bizler anlamını bilmediğimiz kelimeleri günlük konuşmalarımızda kullanıyoruz.

Sorarım size: İmunofortis, heterogermina, probiyotik, paraben, whitening, whitenow vs. nedir?

Marka değil bunlar, Türkçesini yazın da bilelim ne bip yediğimizi! Hem kültür hem de tüketici yönü olan iki ucu bipli bir konu..."