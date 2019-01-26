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YÜKSEL AYTUĞ
26 Ocak 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Reklamın alt yazısı

İzleyici, artık her gördüğünü ince ince analiz etme yetisi kazandı. İşte okurumuz Ulaş Atagün'ün bunu belgeleyen yazısı:
"Geçen günkü yazınızda soğuk çay reklamlarının 'kolaya kaçmak' ibaresiyle diğer içeceklere laf attığını söylemişsiniz. Ben olayın bu kadar masum olduğuna inanmıyorum. Yanlış bilmiyorsam, Lipton ve aynı grubun ürünleri. Bence maksat, çay reklamı yaparken kola reklamını da araya sokuşturmak. Zaten reklamı dikkatle izlerseniz Cengiz Bey'in yaptığı omuz hareketi de Coca Cola reklamındaki 'ın hareketinin aynısı.
Yani bilinçaltına oynayarak tüketiciye 'Çay içmiyorsan kola iç. Onu da bizden iç' demeye getirmişler. Sağlıcakla ve esen kalın."

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