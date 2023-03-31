Günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu'nun propaganda klibini izliyorum, gülerek... Çimenlerin üzerinde, bahar dallarının önünde çizgi film karakteri Heidi gibi zıplayıp duruyor. Bir neşe, bir mutluluk...







Sanki bir buçuk ay önce asrın felaketini yaşayıp 50 bin kere ölen kendi yurttaşları değilmiş gibi... Utanmasa, bahar dallarının ortasında "Erik dalı gevrektir" oynayacak...

Seçilen şarkı, Levent Yüksel'in Tuana'sı... Ama bende bu şarkının "daha gerçekçi" bir versiyonu var.



SÖÖÖÖÖZ,

SÖÖÖÖÖZ..

Sana söz yine kuyruklar

gelecek

Sana söz yalan bitmeyecek

Birlik yok ki halkım uyan

PKK bayram edecek



Sana söz yine IMF gelecek

Sana söz FETÖ dirilecek

Plan budur halkım uyan

Kaos yaşanacak



Sana söz hainler kuduracak

Sana söz üretim duracak

Aç gözünü halkım uyan

Ülke yediye bölünecek

Sööööz, sööööz...



Kılıçla yaşayan kılıçla ölür

Atv'nin salı günlerine ambargo koyan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam aslında bunu anlatıyor. Hani gençlerin özenip de yoldan çıktıkları o mafya dünyasının aslında Azrail'le komşu olmak, 24 saat ölüm korkusuyla yaşamak olduğunun altını çiziyor.

Bu hafta da öyle oldu. Sabit, Cezayir'in kızı Suna'nın başına silah dayadı. Kız kurtulduktan sonra haklı olarak isyan etti, "Ben sürekli ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum" diye. Haklıydı. Ethem'in karısı ise hamileydi. Ethem, 18 yıl bekledikten sonra baba olmanın hem mutluluğunu hem de kaygısını yaşıyordu. "Ya evladımı göremeden ölürsem?" düşüncesiyle geceleri gözüne uyku girmiyordu. O da haklıydı. Sonunda bu endişesini Cezayir'e anlattı. Bizim Reis de "Yarından tezi yok, karını da al ve buralardan uzaklaş" dedi. Ne yazık ki Ethem o gün Tito tarafından bıçaklandı.

Mafya dediklerimiz; havuzlu lüks villalarda otururlar, son model otomobillere binerler, bir elleri yağda, bir elleri baldadır. Ama aslında üzerinde oturdukları tüm arazi, sivri bir dikenin ucu kadardır...



Selami Şahin tamam da...

Başarılı muhabir arkadaşımız Evren Abdullahoğlu'nun ortaya çıkardığı ve Günaydın'ın manşetinde yer aldıktan sonra gündemi değiştiren Selami Şahin olayı üzerine çok şey yazıldı, söylendi. Kimileri, onun Etiler'deki AVM'nin civarında kadınların önünü kesip, ofisine davet etmesini taciz ya da sapıklık olarak nitelerken, kimileri de bu davranışının demans ya da alzheimer gibi beyni etkileyen bir yaşlılık hastalığı olduğu ihtimalini ortaya attı.

Olayın sebepleri muhtelif olabilir. Ama ben bugün herkesin dikkatinden kaçan bir başka konuya dikkat çekmek istiyorum: Diyorlar ki, "Yahu sizin bundan yeni mi haberiniz oldu? Bu semtte yaşayan herkes bu durumdan haberdar..." Yani taciz olarak nitelenen bu vukuatlar çok uzun süredir devam ediyormuş. Benim kafamı kurcalayan soru ise şu: Madem öyle, tacize uğradığı iddia edilen kadınlar neden polise şikayette bulunmadı? Nasıl oldu da yıllardır süregelen bu icraat, adli mercilere intikal etmedi ve hukuki takibi yapılmadı? Özellikle kadınlarımızın eskiye oranla çok daha fazla bilinç geliştirdiği bu tür taciz olaylarının toplumda büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği şu günlerde nasıl oldu da hiç kimse şikayetçi olmadı?

Ya Selami Şahin'in yaptığı, kendi menajerlik şirketinin iddia ettiği gibi samimi bir halkla ilişkiler faaliyeti, ya da kadınlarımız bunca olup bitene rağmen hâlâ susmayı tercih ediyor.



Gaf kürsüsü

Bursa'da biri eski eşi olmak üzere iki kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağar'ın mahkemedeki savunması pes dedirtti: "Profesyonelliğimi son ana kadar korudum."



Zap'tiye

Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisini internetten canlı yayınla halka açacakmış. Bir aşama sonrasını düşünemiyorum...



Ne demiş?

Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan yazar Barış Muslu'nun "Biri beni vuracaksa k.çımdan vurmasın lütfen. Daha karizmatik bir yerimden vursun" sözüne bip'leme sistemi bile yetişemedi.