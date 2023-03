Kanal D'nin Gelinim Mutfakta yarışmasını izlerken gözlerimi bir kaç kez ovuşturmak zorunda kaldım. Çünkü izlediklerime inanamadım.

Her şey, gelin Hatice'nin "Benim kaynanam mucit, biliyor musunuz?" sözleriyle başladı. Meğer apartmanda bir kat üstünde oturan kayınvalidesi Hüsniye hanım, teleskopik yani uzayabilen bir sopaya oto dikiz aynası takıp üst kattan aşağıdaki pencereye kadar sarkıtarak evi röntgenliyormuş.







Örneğin, zili çaldığında gelini eğer kapıyı açmazsa hemen dikiz aynasını aşağı indiriyor, gelininin evde olduğunu görüp, fırçayı basıyormuş...

Olan biten muhtemelen mizansen yani kurmacaydı ama Sezar'ın hakkı Sezar'a... Bunu tasarlayıp, uygulayan program editörüne şapka çıkartıyorum.



Birleşmiş Milletler Mutfağı

Anjelika Akbar... Onu piyanosunun başında ilk gördüğüm günden itibaren müziğinden olduğu kadar karakterinden de çok etkilenmiştim. Hem enstrümanist hem besteciydi. Yaratıcılığı ise muhteşemdi. Kazakistan doğumlu dünyaca ünlü sanatçı, daha sonra bizden biri oldu. Onu son olarak TRT 2'de yaptığı Anjelika Akbar ile Sesler programında izlerken beni bir kez daha büyüledi. Zira gelen konuğunun o sohbette söylediği sözleri eksen alarak anında onunla ilgili beste yapıyordu. Bunu yapmaya cesaret etmek için gerçekten de bir müzik dehası olmak gerekiyordu.







Sevgili Anjelika geçenlerde beni bir kez daha şaşırttı. Meğer aynı zamanda muhteşem bir aşçıymış. "Ne Yemeksiz Ne Müziksiz: Kafe Anjelika" adlı kitabındaki tarifleri ağzım bir karış açık okudum. Çünkü karşıma Birleşmiş Milletler Mutfağı çıktı. Fransız usulü et, Hint usulü körili hindi, Yahudi mutfağından forşmak, bizden ıspanak salatası, Rusya'dan yumurta dolması ve kürklü lakerda, Kazak mutfağından Madenci, Özbek pilavı, İtalya'dan krema di zucca, Polonya usulü Dranika ve daha neler neler...

Piyano çalmak marifettir. Ama "elinin hamuruyla" piyano çalmak daha büyük marifettir.



Dinozorlarla dans

Bu yazıyı aslında 7 Şubat günü sizlerle paylaşacaktım. Ama yaşadığımız büyük deprem felaketleri buna engel oldu

Sömestir boyunca sevgili kızımla İstanbul'daki hemen her faaliyete, etkinliğe, gösteriye katıldık. Ama bizi en çok etkileyen, BKM'nin çocuklara sömestir hediyesi Dinosaur World adlı harika gösteriydi. Maslak'taki Unic Hall'de 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasındaki gösteriyi izleyenler çok şanslıydı. Çünkü tüm dünyada büyük küçük herkesin ilgi ve şaşkınlıkla izlediği gösteride insanlar tarafından canlandırılan dev dinozor figürleri tek kelime ile şahaneydi. Minikler aynı zamanda dinozorların isimlerini ve özelliklerini de eğlenerek öğrenme fırsatı buldular.

Keşke gösterinin süresi uzatılsa da daha fazla minik ve ailesi yararlansa... Diye yazacaktım...

Bu dev prodüksiyonun deprem bölgesine taşınması zor. Gönlümden geçen ise BKM'nin depremden etkilenen çocukları kafilelerle İstanbul'a taşıyıp, onlara bu şahane gösteriyi izleterek, yaşadıklarını hiç olmazsa bir saat süresince onlara unutturması.



Gaf kürsüsü

ABD Başkanı Biden, 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul baskınının ardından yapılan basın toplantısında "Çikolatalı dondurma var dediler geldim" deyince büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Turfanda erik, kilosu 1000 liradan manav tezgahlarına çıktı. O parayı verdikten sonra çekirdeğini bile suyla yutmazsam, ne olayım...



Ne demiş?

PKK "Güçlü bir direniş ile 14 Mayıs'ta iktidar yıkılacak" dedi. Bu saatten sonra herkes safını, yerini, "yurdunu" iyi bilsin.