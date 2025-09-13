Buranın "Engelli dostu" bir köşe olduğunu artık cümle âlem biliyor. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için yıllardır buradan işaret fişeği fırlatıp duruyorum.

Değerli okurum Ali Uygur da bu konuda belediyelerin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duymuş:

"Yüksel Bey'ciğim, engelliler için (Bilhassa tekerlekli sandalye kullananlar) günlük hayatı yaşamak artık bir çile oldu. Yollar bakımsız, kaldırımlar düzensiz, binaların girişi ve asansörleri ihtiyaca cevap vermiyor. Belediyeler ne için var? Bütün bu olumsuzlukları gidermek, vatandaşların huzurla yaşayabileceği, mimari olarak kendilerini rahat hissedebileceği mekanlar oluşturmak, olumsuz mekanları vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmek için değil mi?

Sadece bir sorum var: Belediye sınırları içinde yapılacak bütün inşaatların projesi Belediye İmar Müdürlükleri tarafından incelendikten sonra ruhsat verilir. Bu incelemede binaların neyi denetleniyor? Çoğu binaların girişleri yüksek, asansörleri küçük, yangın merdiveni bile yok. Aynı durum yollar ve kaldırımlar için de geçerli. Çoğu caddede geçebileceğin alanlar yok, karşıya geçmek için caddeyi boydan boya dolaşmak gerekiyor, bu da büyük bir zaman kaybı. Ayrıca akülü tekerlekli sandalyelerin bataryaları sınırlı.

Son söz olarak belediyeler genel bir seferberlik ilan etmeli. Yolları, kaldırımları ve binaları engellilere uygun hale getirmeli. Saygılarımla..."



Akıllı trafik ışıkları ne zaman?

Okurumuz Bedri Aslan, trafiği rahatlatmak adına yapay zekadan daha fazla yararlanmayı önermiş:

"Yüksel Bey'ciğim merhaba. Her yıl Ankara'dan tatil için batı illerine giderken yapmış olduğum bir tespiti sizinle paylaşmak istiyorum: Bu durum her ilçede oluyor ama bu sefer özellikle Denizli Tavas üzerinden örnek vermek istiyorum. Burada yol boyunca üç ayrı trafik ışığında, neredeyse birer dakika beklemek zorunda kalıyoruz. Ancak çoğu zaman ışığın diğer tarafında bekleyen araç sayısı yok denecek kadar az oluyor. Geceleri ise neredeyse hiç araç geçmiyor, gündüzleri de yalnızca tek tük motosiklet...

Bu durum hem zaman kaybına hem de gereksiz yakıt tüketimine yol açıyor. Basit bir düzenleme ile örneğin, yoğunluğa göre süre ayarlaması yapan akıllı trafik ışığı ya da alternatif bir çevre yolu yapılması, sürücüler için büyük kolaylık sağlayacaktır."



Gariban şefler de sevinsin

Değerli dostum ve okurum Muharrem Akduman'dan bu hafta da iki ayrı konuda tavsiye geldi:

"1 - Acun'u çok severim, Survivor'a da misafir olarak gittim, çok güzel karşılandım ama bu Masterchef olayında çok kızgınım ona. Üçü de milyarder şef. Mehmet Şef'in üç restoranı ve aşçılık okulu, Soner Şef'in Etiler ve Avustralya'da restoranları, Danilo Şef'in ise İstanbul'da iki, İzmir, Ankara, Bursa ve Floransa'da restoranları var. Bunların hepsinin Acun'un parası ile yapıldığı malum. Acun kardeşim, bunlar milyarder patronlar. Onların yerine bizden üç gariban şef al da onlar da sebeplensin, sevaptır yahu...

2 - İstanbul Boğaziçi Yüzme Yarışması'na birçoğu yabancı tam 2 bin 820 kişi katıldı. Çok fazla... Oysa Manş yarışmasına katılım sayısı 1512 idi. Yazık değil mi bu masraflara? Uçak, otel, yemek v.s. rakam çok büyük. Biz, böyle saçma organizasyonlara milyarlar harcamak zorunda değiliz ki... 100 kişi katılsın, olsun bitsin. Zaten nerede çokluk. orada... Sevgiler."



Gaf'let kürsüsü

Sevgili dostum Muharrem Akduman'ın notu: Kırşehir'de kadın avukat, müvekkiline uyuşturucu verirken yakalandı. İmam şeederse, cemaat ne yapmaz?

Ne demiş?

Maslak'ta önümde giden çekicinin arkasında şöyle yazıyordu: "Gülümseyin çekiyorum..."

Zap'tiye

Kameraya bant çek, gözüne bant çek, merhum Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül ve Şükrü Genç için bant çek. Hiç "canlı" yok, işleri güçleri "banttan" yayın.