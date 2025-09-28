Atv'nin "ibretlik" bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'i özellikle eğitim sistemimize yön veren kadroların izlemesini öyle çok arzuluyorum ki... Zira neredeyse her hafta öğretim tekniklerinin, müfredatın ya da sınav sisteminin aslında ne kadar yanlış işlediği, yarışan öğrenci, mezun, öğretmen ve akademisyenlerin verdiği (ya da veremediği) sorularla öyle dehşet verici şekilde ortaya çıkıyor ki...

Perşembe akşamı da ÖSS'de 1129'uncu olan bir kızımız yarıştı. "Uçak mürettebatı dendiğinde kastedilenler arasında hangisi olmaz? A-Kaptan pilot B-İkinci pilot C-Kabin memurları DYolcu bagajları" sorusunda seyirci jokeri kullandı. Yetmezmiş gibi "James Joyce'un hangi isimde bir eseri vardır?" sorusunda "Dublinliler" yerine neredeyse "Yozgatlılar" diyecekti ki, daha fazla rezil olmasını sunucu Oktay Kaynarca'nın uyarısı önledi. Son olarak birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan Nazan Öncel ile Ajda Pekkan'ın seslerini ayırt edemeyip yarışmadan 5 bin lira ile ayrıldı.

Şimdi bunu "yarışma heyecanı" filan deyip, halının altına süpürmeyelim. Mantık yok, muhakeme yeteneği yok, genel kültür yok, edebiyata, müziğe ilgi yok, yok oğlu yok ama Türkiye 1129'unculuğu var...

Gerisini değerli eğitimcilerimize bırakıyorum.



"Okul çeyizi" görmemişliği

Sosyal medyada türeyen yeni akımı büyük bir endişe ile izliyorum. Öğrenciler ve aileleri "Okul çeyizi" başlığı altında, aldıkları kırtasiye malzemelerini büyük bir gururla (!) sergiliyorlar. Cicili bicili kalemler, rengarenk defterler, suluklar, göz alıcı kalem kutuları vs. tıpkı bir gelin çeyizi gibi divanlara, koltuklara serilmiş...

Yahu daha birkaç gün önce bu köşede ünlü tuhafiye firmasının meşhur mor-sarı renkli naylon torbasını boncuklarla süsleyip kendisine okul çantası yapan o dünya güzeli gariban kızı yazmadım mı? O ve onun gibi maddi olanaklardan yoksun çocuklar sizin çocuğunuzun çeyizini (!) gördüklerinde ne hissederler, hiç düşündünüz mü?

Bu neyin gösterişi, neyin görmemişliğidir? Bu çocuklar ileride maddiyatçı marka bağımlıları olmasınlar da ne yapsınlar?



Uzun saçlı ünlülerin makûs talihi

Dikkat ettim de, bizim ülkemizdeki uzun saçlı ünlüler erkenden hayata veda ediyor.

Liste uzun: Barış Manço, Cem Karaca, Uzay Heparı, Kazım Koyuncu, Barış Akarsu, Harun Kolçak, Volkan Konak, Murat Göğebakan, Nihat Genç... Eminim daha hatırlamadıklarım da vardır.

Acaba uzun saç ile kısa ömür arasındaki ters orantının bilimsel bir izahı var mı? Neyse, iyi ki zamanında imajımı değiştirmişim...



Pazarda Aztek adaleti

Tarih TV'deki Güneşin Çocukları: Aztekler belgeselinde izledim. Para yerine kakao çekirdeği kullanılan Aztek (Meksika'daki eski bir medeniyet) şehirlerinde pazar hakimleri varmış. Örneğin biri, gerçek kakao tanesi yerine tahtadan yontup, boyayarak cilaladığı sahte çekirdek vererek mal alırsa, hemen pazar hakimlerinin karşısına çıkarılırmış. Cezası da o tezgahın önünde verilirmiş. Ya ömür boyu kölelik ya da ölüm...

Vahşice mi buldunuz? Peki günümüzde çürümüş sakatatlardan sucuk yapıp satanlar daha mı az vahşi sizce?



Gaf'let kürsüsü

Asfaltın üzerine kemer inşa eden kahpe Bizanslıları şiddetle kınıyoruz!



Zap'tiye

İspanyol istihbarat teşkilatı CNI, uzaylıların kendi aralarında Türkçe konuştuğunu saptamış. Gurbete çıkan Sivaslı hemşerilerim işi biraz abartmış olmalı.

Ne demiş?

"Her gelene şunu sorun: Bana yalnızlıktan daha mı iyi geleceksin yoksa bana yalnızlığın güzelliğini mi hatırlatacaksın?" (Sosyal medyadan)