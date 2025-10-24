Sizleri cinsel saldırılar için kullanılan yeni bir uyuşturucu maddeden haberdar etmek istiyorum. Özellikle ebeveynler bu yazıyı sonuna kadar okusun.

Açılımını ve kimyasal özelliklerini vermek istemediğim bu madde, renksiz ve kokusuz bir sıvı. İçkilere karıştırılıp ikram ediliyor. İçtikten 10 dakika sonra rahatlama, mutluluk ve cinsel arzu uyandırıyor. Ancak sinir sistemini felç edip, kalbi durdurabiliyor. Kullanan kimse kendini kaybettikten sonra hiçbir şey hatırlamadığı için özellikle gaspçılar ve tecavüzcüler tarafından kullanılıyor.

Tükürükte ilk 2 saat, kanda ve idrarda 24 saat içinde tespit edilebiliyor. Sonrasında ispatlamanın imkanı yok. Bu nedenle şüpheli durumlarda 24 saat geçmeden tahlil yaptırmak için hemen bir karakola başvurmak gerekiyor. (Bazı ihbarcılar bu maddenin İzmir'de bedava kahve ikram eden bir kafeteryada kullanıldığını iddia ediyorlar)

Aman diyeyim. Anne babalar, evlatlarını uyarsın. Gençler "Haydi iç" diye ısrar edilen ya da bedava sunulan hiçbir içeceği ağızlarına sürmesin.

Bu bilgiyi yaymak, en az bir hayat kurtarabilir. Elinizden geldiğince paylaşın.



Bavul yasak, silah serbest!

Haberi izlediniz değil mi? İstanbul'da 17 yaşında bir genç, metroya oyuncak tüfekle giriyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız silahını yolculara doğrultuyor. Bir arkadaşı da bu anları gülerek kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

Bu sorumsuz ve vahşi eğlencenin psiko/sosyal analizini uzmanlara bırakıyorum. Herhalde bu vahim olay "Gençlik başımda duman" kolaycılığıyla izah edilemeyecek kadar önemlidir.

Benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta ise bambaşka:

Daha önce de defalarca yazdım. Metrolarda güvenlik neredeyse sıfır. Herkesin her şeyle istasyonlara girmesi mümkün. Üst ve çanta araması yapılmıyor. Dedektör kapılar ise tamamen göstermelik.

Geçenlerde İBB tepki çeken bir karar almış, metroya kişi başı 30 kilogramın üzerinde bagajla girilemeyeceğini duyurmuştu.

Bavul yasak, makineli tüfek serbest. Allah cümlemizi muhafaza eylesin!..



Zorbalığa "Dur" de 1 milyon lira kazan

Bugün vizyona girecek Bağlantı Hatası filmi aynı zamanda ilginç bir sosyal sorumluluk kampanyası ile birlikte geliyor. Ailede, okulda, arkadaş çevresinde ve dijital dünyada farklı biçimlerde süren zorbalık sarmalını cesurca beyazperdeye taşıyan film, akran zorbalığına ve toplumsal şiddetin görünmeyen biçimlerine karşı sesini yükseltenleri 1 milyon TL'lik büyük ödülle buluşturuyor.

Gökçen Usta'nın yönettiği, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk'ün başrolleri paylaştığı Bağlantı Hatası, hem gençlerin yaşadığı görünmez travmalara hem de yetişkinlerin çoğu zaman farkında olmadan sürdürdüğü baskı kalıplarına ayna tutuyor.

İzleyiciler, 31 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında filmi izleyip sinema salonunda bir fotoğraf çekerek; akran zorbalığına karşı buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte Instagram'da paylaşım yapabilecek. Paylaşımlar sinema, medya ve psikoloji alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve en yaratıcı paylaşımı yapan kişi 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanacak.



Gaflet kürsüsü

Tekirdağ'da bir hırsız, mezarlıklardan çaldığı mermerleri evinin mutfağında kullanmış.



Zaptiye

Herkesin bir hayali vardır. Benimki de bu duble 59 Chevrolet...

Ne demiş?

Uzaydaki astronot "Burada Tanrı filan görmüyorum" diye yazmış. Biri de altına şu yorumu yapmış: "Merak etme, oksijen tüpün bittiğinde göreceksin!.."