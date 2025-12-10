İnsanları dininden, inancından, ahlaki ve milli değerlerinden uzaklaştırıp, rahatlıkla kumanda edilebilen içi boş, ruhsuz robotlara dönüştürmek isteyen karanlık güçler şimdi yeni bir kampanyaya giriştiler. Dört bir koldan evrenin kocaman bir simülasyon yani başkaları tarafından programlanan bir bilgisayar oyunu olduğuna insanları inandırmak için "bilimsel öngörü" safsatası eşliğinde propagandaya başladılar. Onlara göre evrenimiz aslında kocaman bir bilgisayar simülasyonu. Bizler de birilerinin eğlenmek için yönettiği dijital kuklalarız. Zaman zaman yaşadığımız dejavular ise bu sistemin aksayan yanı. Yani hepimiz kozmik bir bilgisayar oyununun sefil karakterleriyiz. Oyunu programlayan, sıkıldığında sistemi kapatacak ve hepimiz yok olacağız...

Bu kampanyanın son örneğine Discovery Channel'daki NASA'nın Açıklanamayan Sırları belgeselinde rastladım.

Sözde bilim adamları ciddi ciddi bu saçmalığı savunuyorlardı. Hatta iddialarına göre Elon Musk'ın başını çektiği ünlü Silikon Vadisi'ndeki pek çok zengin işadamı, dünyanın en yetenekli bilgisayar uzmanlarına servet ödeyip, sözde çevremizi kuşatan bu sanal evrenin dışına çıkabilecek kara deliği bulmak adına yatırım yapıyorlardı.

Ne diyeyim? Allah, cümlesine akıl, fikir ve selamet versin...



Kötülük rallisi

Pazar günüydü... Güzel bir hafta sonuna uyanmak istiyordum. Ama ne gezer?.. Dünyada sanki bir kötülük rallisi düzenlenmişti.

Dayısı tarafından kaçırılıp yarı beline kadar toprağa gömüldükten sonra başı taşla ezilen ve ölmek üzereyken kurtarılan çocuk...

Devletten aldığı 30 bin lira yardım parasını çatır çatır yiyip, anne babalarının terk ettiği biri engelli üç yeğenini güvercin kümesinde 7 yıl boyunca yaşatan (!) amca ve yenge...

Eski karısının yeni eşini yolda görünce; gaza basıp, adamı ezen, sonra da aracından inip, otomobilinin kaputuna adeta yapışan zavallı adamın fotoğraflarını çekerek, sanal medyasında paylaşan cani...

Suriye'de varil bombalarıyla dümdüz ettiği mahalleden otomobiliyle geçerken, "Yiyecek ekmekleri yok ama camilerine mermer döşüyorlar. Bunlar katledilmeyi hak ediyor" deyip, üstüne bir de kahkaha patlatan Suriye'nin eski lideri Esad'ın yıllar sonra ortaya çıkan ibretlik görüntüsü...

Özel eğitim merkezinde sıralara bağlanarak "ders verilen" otizmli öğrenciler...

Sizce dünya en çok neyini kaybetti? Temiz havasını mı, billur sularını mı, yeşilini mi, mavisini mi?

Bence en çok vicdanını...



Abdullah Çatlı film oldu

Biyografi filmlerine bir yenisi eklendi. Abdullah Çatlı'nın hayatı da film oldu. Yapımcılığını Safe Media'nın üstlendiği filmde, kreatif yönetmen ve proje sorumlusu olarak televizyon dünyasından tanıdığımız usta isim Onur Tan yer alıyor. Deniz Enyüksek'in yönettiği filmin proje danışmanı ise Ömer Faruk Sorak.

20 Mart 2026'da vizyona girecek filmde, Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcsu Vedat İnceefe ilk sinema deneyimiyle Abdullah Çatlı olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Film, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal belleğinde derin izler bırakan Abdullah Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alıyor.



Gaf'let kürsüsü

İzmir'de 1400 litre kaçak üretilmiş içkiyle yakalanan kişinin mazereti: "Kışın ısınmak için içiyorum. Faturalar çok pahalı."

Zap'tiye

1600'lerde "Dünya yuvarlaktır" diyen Galileo'dan iki asır önce yapılan (1402) Bursa Ulu Cami'de, güneş sistemini eksiksiz gösteren kabartma.

Ne demiş?

Aleyna Tilki'nin 10 bin 900 beğeni alan "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" paylaşımına biri şöyle yorum yaptı: "Üzerine, beğenen 10 bin 900 hıyarı da doğrarsan cacık oluyor."