En başından söyleyeyim: Ben yasakçı biri değilim. Okurlarım bilir, demokrasi ve özgürlük vazgeçilmez ilkemdir. Ancak bugünlerde Avustralya'ya gıpta ile bakıyorum. Neden mi? Çünkü 15 yaş altına sanal medyayı yasakladılar.

Peki Avustralya hükümeti faşist mi ya da Avustralyalılar aptal mı? Hiç sanmam. Sadece yeni neslin sanal medya yüzünden ellerinin arasından kayıp gittiğini fark edip, fişi çektiler.

Peki neden Avustralya'nın bu radikal kararını destekliyorum?

Çünkü sanal medyada dolaşırken çocukların masumiyetinin bilinçli ama sinsi bir şekilde ellerinden alındığına şahit oluyorum da ondan. 13-14 yaşındaki kız çocukları ful makyajlı halleri ve yetişkin kıyafetleriyle teşhircilik sınırlarını zorlayan sözde dans videoları çekiyorlar. Sanal medya algoritmasının "Ne kadar soyunursan, o kadar izlenirsin" şeklindeki gizli mesajına boyun eğip, "dijital köleler" haline geldiklerinin farkında değiller. Pedofili çetelerinin ellerine düşmeleri an meselesi. Artık aralarında kimse doktor, öğretmen, mühendis olmak istemiyor, internet fenomeni (!) olmak varken...

Hiç vakit kaybetmeyelim. Geleceğimiz için biz de hemen fişi çekelim.



Kimin yapmadığını biliyorum!

Suriye'de, devriye atan Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 ABD askeri ve bir tercüman öldü.

İşte Ortadoğu'yu karıştırıp, Türkiye'yi İsrail ile karşı karşıya getirmeye çalışanların kirli oyunundan bir başka perde.

Bu provokasyonu PKK mı, SDG mi, bizzat İsrail'in kendisi mi yaptı bilmiyorum ama bizim yapmadığımız kesin. Zira üstün devlet aklına sahip Türkiye, hem ABD hem de Rusya ile ilişkilerin düzelttiği şu günlerde böyle bir delilik yapmaz. Üstelik bu eylemin tam da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Silahla gezen SDG silahla karşılık görür" dediği güne denk getirilmesi, planın en sakil ve beceriksizce yanını oluşturarak, yapanı ele veriyor.

Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" dedi. Yanıtı kime vereceğini doğrusu çok merak ediyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya mı, yoksa Savunma Bakanı Yisrael Katz'a mı?



Kaderi yayında belli olacak

Bu akşam ekranlarda bir ilk yaşanacak. Atv'nin dizisi Gözleri Karadeniz'in akıbeti yayın sırasında belli olacak. Kanal yöneticileri dakikalık reytinglere bakacaklar. Reytingler eğer yüksek gelirse dizi devam edecek. Aksi halde ayrı çekilen final bölümü dizinin arkasına eklenerek yapım ekranlara veda edecek.

Tahminimi soracak olursanız, bu akşamki Gözleri Karadeniz'in reytingleri yüksek gelecek. Zira dizi, bu ilginç haberle dikkat çekecek. Yardımsever Türk halkı da imdada yetişecek.



Zap'tiye

Bu kadar estetik operasyondan sonra olacağı buydu. Safiye Soyman küçülüp, bu kadar kaldı. :) (İşin aslı: Ünlü şarkıcının ziyaret ettiği dükkanda ilginç dekor ile çektirdiği bir fotoğraf)

Şeref kürsüsü

Avustralya'daki katliamda saldırganı etkisiz hale getiren Suriyeli manav Ahmed al Ahmed, hem kurban sayısının artmasını hem de muhtemel Yahudi - Müslüman gerilimini önledi.

Ne demiş?

Bir şişe suyun markette 4, sinemada 10, lüks restoranda 20, havaalanında 30 lira olduğunu unutmayın. Suyun değerini, bulunduğu yer belirler. Değerinizin bilinmesini istiyorsanız, yerinizi (işinizi) değiştirin." (Sanal Medyadan)