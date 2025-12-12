Vallahi kimse kusura bakmasın, alınıp, gücenmesin de. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in yanında şimdiki futbolcular onun ancak çantasını taşıyabilir. Sadece futbol yeteneği olarak söylemiyorum, özellikle üstün karakterinden söz ediyorum.

Bu hislerimin depreşmesine sebep olan, Netflix'de izlediğim Lefter belgeseliydi.

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak hayata başlamış, annesinin eski çoraplarının içine çul-çaput doldurup sözde futbol topu yaparak büyümüş, nihayet büyük aşkı Fenerbahçe'nin dikkatini çekmiş, bir süre de Avrupa'da top koşturmuştu.

Avrupa dönüşü bir gazeteci, havaalanında Lefter'e sordu: "Fenerbahçe için Atletico Madrid'in teklifini reddettiğiniz doğru mu?" Lefter'in cevabı saygı ve tevazu doluydu: "Reddettik demeyelim de teşekkür ettik diyelim..." Karakterden bahsettiğim şey işte bu terbiye, olgunluk ve nezaket. Gelin de şimdi onu transfer sezonunda fiyatını yükseltmek için menajeri aracılığıyla sahte görüşme haberleri yayan günümüz futbolcularıyla kıyaslayın...

Ben kulüp yöneticisi olsam, futbolun bahis batağına saplandığı şu günlerde tüm futbolcuları bir odaya toplar, Lefter belgeselini izletirdim. "Forma aşkı için oynamanın" ne demek olduğunu hatırlamaları için...



Patron çıldırmış olmalı!

Entropi Haber adlı site, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in şu anda Real Madrid'de oynayan Arda Güler'e yaptığı transfer teklifini yazdı:

Yıllık net 35 milyon Euro maaş. (Primler hariç)

14 ultra lüks villa. Her biri farklı ülkede, her villada özel sinema ve saunalı havuz.

Emrine tahsis edilecek 21 kişilik tam gün çalışacak Dream Team!

Özel pilot.

Yemeklerini hazırlayacak 3 Michelin yıldızlı şef.

Fizyoterapist ekibi.

Moda danışmanı.

Özel koruma timi.

Tam gün çalışacak sosyal medya ekibi.

Sülalede "Güler" soyadlı herkese ücretsiz dünya turu + sınırsız business uçuş + 7 yıldızlı otellerde konaklama. (Özel uçağının dışına "Güler" yazılacak söylentisi bile var)

Arda'nın ailesine 150 milyon Euro'luk saray paketi. (Her birine ayrı villa, ayrı şoför, ayrı hizmetli)

Arda Güler'e 250 milyon Euro'luk "Altın Arma Paketi." (İçinde; özel jet, Altın Rolex saat koleksiyonu, Arda'nın adının verileceği bir ada yer alıyor.)

Al Hilal yönetimi, Arda gelirse Riyad'ın bir bölgesine "Güler District" adını verme sözü bile verdi.

Ocak ayında 7 yıllık ultra kontrat hazırlanıyor. Maaşın her senesinde +10 milyon Euro artış maddesi var.

Bu transfer haberi abartılı olabilir. Hatta uçurtma, yani "yalan" olma ihtimali de yüksek. Ama futbolun büyük sermaye açısından nasıl hayalleri zorlayan bir yatırım aracına dönüştüğü hakkında etkileyici, öyle değil mi?



