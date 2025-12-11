Gerçekten "ibretlik" olduğu için Gülse Birsel'in bir sanal medya paylaşımından sizleri de haberdar etmek istedim:

"Ege'de bir çarşıda dolaşıyorum... Girdiğim dükkâna, arkamdan kalabalık bir grup genç kız girdi... Sonra da fotoğraf çektirmek için bir sıra yaptılar... Selfie'ler çektiriyor ve; 'Dizi yap, onu yap, bunu yap, durmaa!' şeklinde talep ve azarlara maruz kalıyorum... Beni sokaktan gören kapalı bir hanım da girdi dükkana... Yanıma geldi... Genç kız kalabalığından tam duyamadım ama; 'Fotoğraf çektiremeyeceğimiz için bari bir öpebilir miyim?' gibi bir şey söyledi... 'Tabii' dedim, sarıldık öpüştük... Ben o hanımın, üzerimde şort ve askılı bir üst olduğu için, hayat tarzı gereği benimle fotoğraf çektirmek istemediğini düşündüm!.. Meğer o da, kapalı olduğu için benim onunla fotoğraf çektirmek istemeyeceğimi sanmış!.. Dükkan sahibi, genç kız kalabalığından uzakta olduğundan, söylenenleri daha net duyduğu için o hanıma; 'Niye Gülse Hanım sizle fotoğraf çektirmek istemesin?' deyince karşılıklı durumu anladık...

Yani, o kapalı hanımla şortlu bendeniz, sarılıp öpüşmekten gayet memnunuz, ama ikimiz de diğerinin, kendi çevresine karşı bu samimiyetin hesabını veremeyeceğini düşünüyoruz. Üstelik, ikimiz de kibarlıkta öyle zirve yapmışız ki, bu durumu hoş görüyoruz...

Durum anlaşıldıktan sonra; 'Estağfurullah, aşkolsun'lar ve 'Allah razı olsun'lar havada uçuşurken, o coşkuyla sarılıp 27 poz filan verdik!..

Yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Başörtülü-başı açık çatışması dev bir balondur, altı boştur, gerçek hayatta karşılığı ve yeri yoktur.

Aksini savunanlar ve özellikle hem hayatta hem internet ortamında aksi durumu pompalayanlara şüpheyle bakarım. Trol veya bu çatışmadan çıkar devşirecek karışık tipler olduklarını düşünürüm. Bizi böyle önyargılı, böyle birbirinden çekinir hale getiren, aynı fotoğrafta birlikte gülümsememizi yıllarca engelleyen siyasetçiler, inşallah geceleri rahat uyumuyorsunuzdur!.."



Hitler paranoyası

Alman Kadın Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Alara Şehitler, artık formasının arkasında "Şehitler" yerine "Alara" ismini kullanmaya başladı. Babası Türk, annesi Alman olan Alara, soyadı Şehitler'in son iki hecesinin Hitler'i çağrıştırması nedeniyle gelen tepkiler yüzünden bu kararı aldı.

Şu Almanların Hitler paranoyası akıl alır gibi değil.

Evet, zır deli diktatör yalnızca Almanları değil, 70 milyon insanı ölüme sürükledi. Ama bu aşırı hassasiyet, sadece Hitler'in defalarca anımsanmasından başka bir işe yaramıyor. Almanlar, 2. Dünya Savaşı sırasında ülkelerinde soykırıma uğrayan yüzbinlerce Yahudi'nin utancı yüzünden, bir başka soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetine ne yazık ki göz yumuyor.



T10F'te Digitürk keyfi

Digiturk ve Togg, Türkiye'nin dijital mobilite deneyimini ileri taşıyacak önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda TOD ve beIN Connect uygulamaları, Togg'un Dijital Deneyim Platformu Trumore üzerinden, T10F modelinde kullanıcılarla buluşuyor. Derbi maçları başta olmak üzere Trendyol Süperlig, dizi ve filmler artık Togg T10F model ekranlarından izlenebilecek.



Gaf'let kürsüsü

Akaryakıt kullanan aracın sürücüsü, elektrik şarj istasyonuna park edip, kabloyu da depo kapağına asarak kamufle oldu.

Zap'tiye

Biri, adalet heykelinin gözündeki bağı çözsün artık. Adliyeler ha bire soyulup duruyor!

Ne demiş?

Çin'de ölen iş adamının 1,9 milyar dolar bıraktığı karısı, onun şoförüyle evlendi. Şoför dedi ki: "Bugüne kadar ben onun için çalıştığımı sanıyordum. Meğer o benim için çalışıyormuş."