Atv'nin yeni dizisi A.B.İ. daha 15'inci dakikasında bana "Oh be dizi varmış" dedirtti. Oysa zorunlu olarak karakterleri tanıtma çabasına girişilen ilk bölümler genelde temposuz ve sıkıcıdır. Ancak A.B.İ.'nin beni sarıp sarmalaması hiç de uzun sürmedi. Tabii ki bunda Kenan İmirzalıoğlu'nun o özlediğimiz "sahici" oyunculuğunun büyük payı var. Zaten ben Ezel'den beridir Kenan der, Kenan'ı yaşarım... Hangi çılgın onu tahtından edecekmiş, şaşarım...

BU YILA YAKIŞTI

A.B.İ. özellikle içinde bulunduğumuz Aile Yılı'nın anlamını pekiştirecek bir senaryoya sahip. Evet, ailemizi seçemiyoruz, bunaldığımızda kendimize yeni rota çiziyoruz ama kader denilen büyük dalga gelip de yüzümüzde patladığında, ailemizi güvenli limana ulaştırabilmek için yeniden kendimizi dümende buluyoruz.

AFRA BAŞARDI

Gelelim oyunculuklara: Afra Saraçoğlu için temkinliydim. Yok, hadi çıkartayım ağzımdaki baklayı, net olayım: Endişeliydim... Zira bu kadar büyük bir projede, bu denli güçlü bir partnerin karşısında ve hepsi başlı başına ayrı yetenek timsali oyuncular arasında ne yapacağı konusunda kaygılıydım. Ama üstesinden geldi. Hem de ne gelmek? Tek kelime ile bayıldım.

SİNAN TUZCU FARKI

Bir de Sinan Tuzcu'ya bilmem kaçıncı kez hayran oldum. Bu kadar "zayıf" bir karakteri bu kadar "güçlü" oynamak gerçekten de her babayiğidin harcı değil. Helal olsun.

Tarık Papuççuoğlu da "vicdansız baba Tahir" rolünü her yeni sahnede biraz daha büyüteceğe benziyor.

BİR YILDIZ DOĞDU

Diren Polatoğulları için ise "Behram" rolü, parlak bir kariyere açılan yeni kapının anahtarı gibi duruyor. Belli ki dizi boyunca elinde salladığı o kalabalık anahtarlığın fazlasına sahip olacak.

Bir de dip not: Acaba hayatını elleriyle kazanan, aynı zamanda elleriyle insanlara hayatlarını kazandıran Cerrah Doğan kardeşimiz, gördüğü her kavgaya sille tokat dalmasa mı acaba?

PARANIN KÖTÜLÜĞÜ

Bu arada tuhaf bir dizi geleneğimiz var. Mafya işlerine bulaşmamış, yasa dışı yollardan servet edinmemiş zengin ailemiz yok. Ya bu memlekette zengin olmanın, lüks içinde yaşamanın yolu sadece kanunsuzluktan geçiyor ya da suça meyilliler daha kolay ve çabuk zengin oluyor. Mesajın her iki yönü de tehlikeli. Ne yazık ki namusuyla zengin olmuş hiçbir aile bizim dizilerimizde kendine yer bulacak kadar makbul sayılmıyor.

Zenginliğin kötülükle bu denli eşdeğer tutulmasına alıştık alışmasına da, gönül bir türlü razı gelmiyor.



Mutabık mıyız?

Ben de "Keşke Beyaz'ı Joker yarışması yerine yeni Beyaz Show'da izleseydik" diyenlerdenim.

Yarışmayla ilgili ilk yorumumda "Beyaz'ın işi zor, çünkü bu kez sıradan vatandaşlardan ünlü yıldız yaratmak zorunda" diye yazmıştım. Ancak ilk iki programda Beyaz'ın karşısına öyle "mucizevi" iki yarışmacı çıktı ki, ünlü şovmenin fazladan bir efor sarfetmesine gerek kalmadı. Bakalım bu şansı daha ne kadar devam edecek?..

Takıldığım bir başka nokta ise şu "Mutabıkız" lafı. Yahu mutabakat dediğin, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı tekliflerinin sonuca bağlanması yani "mutabakata varılması" değil midir? İyi de bunda Beyaz'ın bir teklifi ya da dahli yok ki, bu iş tamamen tek taraflı bir onaylama. Üstelik "Mutabıkız" zor ve zahmetli bir kelime. Zaten Beyaz bile yanlış telaffuz ederek, "Mütabık mıyız?" deyip duruyor. Şuna daha kestirme ve kolay bir onaylama kelimesi bulunamaz mı?

Bir de pavyon gibi ışıklandırılmış, daracık, klostrofobik stüdyoya takıldım. Öyle ki; Beyaz, stüdyodaki tüm izleyicileri sırtında taşıyormuş gibi duruyor.

Ne dersin? "Mütabık mıyız" Beyaz'ım?



Gaf'let kürsüsü

Polis, villa basıp 4 milyon lira gasp etti. Avukat, elbise değiştirirken hukuk tavsiyesi verdi. Öğretmen, dersten çıkarttığı öğrencilere evini temizletti. Acilen "Kutsal meslek" aranıyor!

Zap'tiye

Savcı, ilişki sürdürdüğü kadın hakimi adliye sarayında vurdu. Bu "yargı" artık hangi yaraya "sargı" olabilir ki?

Ne demiş?

"Küçük de olsan, büyük de olsan fark etmez. Kardeş, Allah'ın kalbe yüklediği en büyük emanetlerden biridir." (Atv'nin yeni dizisi A.B.İ.'de Doğan'ın sözü)