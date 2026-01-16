Diyelim ki, İstanbul'u tanımayan bir turist olarak Sabiha Gökçen Havaalanı'na indiniz. Baktınız ki şehir merkezine giden metro var. "Şahane" dediniz ve bindiniz. Zira en ekonomik ve hızlı yol metro. İyi de, vagonların içinde nerede aktarma yapacağınızı öğrenmenize yarayacak bir harita/metro planı yok ki. Hangi istasyonda inecek, neye bineceksiniz, meçhul.

Sonra Wi-Fi işaretini görüp rahatladınız. "En azından internetteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel metro planını indirip güzergahımı belirleyebilirim" diye düşündünüz. Ama o da ne? Karşınıza çıkan uyarıda deniliyor ki: "SMS ile gönderilecek kodu girin!"

İşte Temel fıkrası da burada başlıyor. Yahu zaten internete erişimim olsa, sizinle işim ne?

Oysa bu garabetten kurtulmak çok kolay. Nasılsa yolcunun tüm bilgileri İstanbul Kart'a yüklü. Oraya bir de Wi-Fi şifresi yüklersiniz, olur biter. Ama nerde bizim İBB'de o pratik zeka?

Ve yapay zeka öldürdü!

Sonunda korkulan oldu. Kullanıcıların doktor ya da psikiyatr muamelesi yapıp danıştığı yapay zeka uygulaması, ABD'de bir gencin canını aldı. California'da 19 yaşındaki Sam Nelson, ChatGPT'nin verdiği "güvenli" onayıyla tehlikeli maddeleri karıştırıp içince hayatını kaybetti. Yapay zeka uygulaması, mide bulantısının önlenmesi için gence bazı ağrı kesiciler ile öksürük şuruplarını karıştırmasını önerdi. Bu tavsiyelere uyan genç, yapay zekanın ilk kurbanı oldu.

Geliştirici şirket OpenAI ise olayı "trajik bir durum" olarak nitelendirerek aileye başsağlığı dilemekle yetindi.

Umarım bu dramatik olay, yapay zekayı doktor, eczacı, psikiyatr, avukat, polis hatta ebeveyn yerine koyan herkese ibret olur.

Müge Anlı'da kavuşurlar mı?

Yapay zeka her ne kadar yukarıdaki gibi trajediler yaratma potansiyeline sahipse de, hayatımıza renkli mizahi tonlar taşıdığı da bir gerçek. Zira video uygulamaları ile aklınıza gelebilecek her görsel fanteziyi fotoğraf ya da videoya dönüştürebiliyorsunuz.

Sanal medyada bu aralar en çok ilgi gören yapay zeka videosu ise Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen ile ABD Başkanı'nın Müge Anlı stüdyosunda kavuştukları sahne...

Gülmeyin. Müge Anlı bu, neyi ne zaman başaracağı belli mi olur?..

Savaşı biz mi önledik?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas İrakçı ile aynı gün içinde iki kere görüştü. Sonra da gece yarısı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack ile temas etti. Ardından İran'a askeri operasyon yapmak üzere olan Trump, "Çok güvendiğim bir kaynak bize İran'da idamların olmayacağını söyledi" diyerek operasyonun ertelendiğini belirtti.

Yani?.. Şimdilerde Ortadoğu'nun en aktif ve en etkin aktörü olan Türkiye, belki de araya girip üçüncü dünya savaşını önlemiş oldu. "Şimdilik" kaydıyla tabii...

Gaf kürsüsü

Fuhuş operasyonunda yakalanan patroniçe, fotoğrafını çeken medya mensuplarına ricada bulundu: "Lütfen en güzel halimle paylaşın."

Zap'tiye

Bu 4 lideri de en yakınındakiler ABD'ye sattı. Şükür ki ABD'nin kanlı parasının işlemediği ülkeler de var.

Ne demiş?

"Bravo İETT!.. Aynı yolda üç belediye otobüsünü çarpıştırmak, CERN'deki Hardron çarpıştırıcısında atom parçacıklarını çarpıştırmaktan daha zor vallahi!" (Ben dedim)