46 yıllık meslek hayatı insana bazı melekeler kazandırıyor ister istemez. Ben artık bir dizinin kan kaybettiğini, son çırpınışlarını yaşadığını ve adım adım yayından kalkmaya doğru gittiğini anlayabiliyorum.

Peki nedir bu "erken final" alâmetleri? Sıralayayım:

Ayrı evlerde yaşayan yan karakterler yavaş yavaş ailenin yalısına, köşküne ya da malikanesine taşınıp, orada yaşamaya başlar. Çünkü mekan kiralarında tasarrufa gitme vakti gelmiştir. Bu nedenle herkes aynı evde toplanır.

Önemli karakterler; kaza, hastalık ya da cinayete kurban gidip senaryodan çıkartılır. Bu da ücret tasarrufudur. Çünkü kanal, artık bölüm maliyetlerinde indirim istemektedir.

Senaryonun içine uzun uzun şarkılı klipler, sonu gelmez diyaloglar, flashback (Eski görüntülerin tekrarlanması) sahneleri iliştirilir. Ayrıca dış çekimler asgariye indirilir. Maksat yine ekonomi yapmaktır.

Can simidi olarak reytingi garantili, kemik izleyicisi olan oyuncular ekibe dahil edilir.

Son çare düşüncesiyle dizi oyuncuları arasında aşk dedikoduları medyaya servis edilir.

Camı kıracak imdat çekiçlerinden biri de çocuk istismarıdır. Dizinin çocuk karakteri ya çaresiz bir hastalığın pençesine düşer ya da kazada ağır yaralanır. Malum, çocuk deyince bizde akan sular durur.

Reytingler tepetaklak gittiğinde başvurulan yöntemlerden biri de ameliyathanedeki ölüm kalım sahneleridir. Kalp monitöründe giderek düzleşen o zig zag çizgiler ve olmazsa olmaz elektrik şokları, aslında dizinin tekleyen kalbini canlandırma çabasıdır.



Dünya Kupası'nda gol yemeyin!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Futbolseverler hâlâ bilet, ürün, seyahat ve konaklama paketleri peşinde ve dolandırıcılar bu talebi nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyor. Siber güvenlik uzmanları, para ve kişisel verileri çalmak için resmî bilet ve ürün satışlarını taklit eden sahte FIFA Dünya Kupası temalı web sitelerine dikkat edilmesi konusunda taraftarı uyardı.

Uzmanlar, kısa süre önce dolandırıcılık amacıyla oluşturulmuş bir dizi web sitesi tespit etti. FIFA veya resmî Dünya Kupası web sitesi gibi görünen bu siteler, bilet ve ürün arayan kişileri hedef alıyor, kurbanların parasını ve kişisel verilerini çalan sahte kayıt ve ödeme süreçlerine yönlendiriyor. Bu adımlar genellikle gerçek Dünya Kupası web sitesindekilerle aynı oluyor. Siz iyisi mi güvenli ve tescilli resmi sitelere kayıt olun, bir maçın biletlerini, formaları veya diğer ürünleri sepete ekleyin ve ödeme yapın. Bazı mağdurlar ise bu web sitelerine sponsorlu arama sonuçları yoluyla ulaşırken diğerleri sosyal medyadaki reklamlara tıklıyor ya da adresi doğru bir şekilde kontrol etmeyen birinin ilettiği e-posta mesajlarındaki bağlantılara tıklıyor.

Sonrası... Daha Kupa başlamadan ağlarınızda gördüğünüz gol...



Biraz da vefa lazım

Madem konumuz Dünya Kupası, devam edelim:

Kupa'nın yayıncı kuruluşu TRT, anlam veremediğim şekilde deneyimli spikerlerine görev vermemiş. Onca maç yayını varken, Kerem Öncel ve Erdoğan Arıkan kızakta. Levent Özçelik ise yalnızca açılış maçını anlattı. Onlar mesleklerine ömürlerini adamış ve artık "duayen" sıfatına erişmiş tecrübeli spikerler. Bu gururu onlara yaşatmak TRT adına bir "vefa borcu" olmalıydı.



Zap'tiye

Yıl: 1935. Yer: Şeref Stadı. Fenerbahçe - İstanbulspor maçında denize kaçan topun getirilmesi bekleniyor. Günümüzde topun havasını beğenmeyip değiştirten futbolculara ithaf olunur…

Gaf'let kürsüsü

Adana'da saplantı haline getirdiği kadını sokakta defalarca bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: "Görünce heyecanlandım, bıçakladım."

Ne demiş?

"40'lı yaşlarda flört etmek arabaya park yeri aramaya benziyor. İyi yerler tutulmuş. Boş yerler ise ya engelliler için ya da uzak." (Sanal medyadan)