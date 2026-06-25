Ne yazık ki çok sevdiğim Kuzey Ege'ye üç yıldır gitmiyorum. Sebebi; denizinin, deresinin, bitkisinin, havasının fena halde kirlenmesi.

Özellikle lağım akıtılan cennet koylarla ilgili bu köşede siz deyin 5, ben diyeyim 10 yazı döşendim. Saptadığım görüntüleri, ilgili belediyelere defalarca gönderdim ama fayda etmedi.

Bölgeden gelen haberler, kirliliğin facia boyutuna eriştiğini gösteriyor. Burhaniye'den Küçükkuyu'ya kadar Edremit Körfezi ölmüş, ağlayanı yok. Akçay'daki dereden sahile zift gibi bir su akıyor. Bölgede bir türlü tam kapasite ile çalıştırılamayan sözde arıtma tesisleri sadece kötü koku üretiyor. Denize girmek isteyenler, yıllardır tamamlanamayan kanalizasyon altyapısı yüzünden b.k içinde yüzüyor. Bölge aynı zamanda usandıran bir sivrisinek ve kara sinek istilasında. İnsanlar hava kararınca burunlarını bile dışarı çıkaramıyorlar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçtiği son 2,5 yılda durum giderek "vahim" bir hale geldi. Eskiden topu sürekli Büyükşehir Belediyesi'ne atarak yan gelip yatan CHP'li ilçe belediyeleri artık hiçbir mazeretleri kalmamasına rağmen cehenneme çevirdikleri cenneti uzaktan seyrediyorlar.

Yazıklar olsun!



Atv'den yeni dizi bombası

Diziler birer birer final yaparken yeni dönemin yapımları da şekilleniyor.

Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri de Güneşin Doğduğu Yer olacak.

Çekimleri önümüzdeki günlerde Adana'da başlayacak dizinin müthiş bir kadrosu var.

Dizinin baş karakteri Kenan Kozan'ı Burak Özçivit canlandıracak. Eylül ayında ekrana gelecek yapım, Adana'nın sosyal yapısı ve bölgeye özgü yaşam dinamikleri çerçevesinde şekillenen bir aile hikâyesini ekranlara taşıyor. Dizide üniversite mezunu genç bir karakter olan Kenan Kozan'ın yaşamı etrafında gelişen olaylar ele alınıyor.



Fener'in Kupa hüsranı

Dünya Kupası'nda kaybedenler listesine Fenerbahçe de eklendi. Sarı lacivertlilerin Milli Takım'a gönderdiği 7 futbolcu (Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci) bir varlık gösteremedi. Daha da acı olanı; Kupa'ya giden 4 yabancı futbolcusu da (Kante - Fransa, Ederson - Brezilya, Semedo - Portekiz), Alvarez - Meksika) ortalıkta yoktu. İlk turda içlerinde sadece Semedo forma şansı buldu, o da "idare etti."

Fenerbahçe'nin diğer yabancı futbolcuları ise ya Kupa dışı kaldı ya da milli takımına çağırılmadı.

Bu da gösteriyor ki, Fenerbahçe'nin geçen sezonki yabancı oyuncu seçimlerinin büyük çoğunluğu "fos" çıktı.

Yaşadığımız bir başka dram ise Türk Futbolu'nun 2026 Dünya Kupası'nda tek bir hakemle bile temsil edilememesiydi.

Futbolumuzun "marka değeri" 10 gün içinde ancak bu kadar dibe vurabilirdi.



Gaf'let kürsüsü

Eşref Rüya dizisinin finalinde Eşref ölünce, hayranları İzmir'de lokma dağıttı.

Zap'tiye

Aziz Yıldırım gitti, geldi. İsmail Kartal gitti, geldi. Vedat Muriqi gitti, geldi. Bir tek şampiyonluk gidip bir daha gelmedi...

Ne demiş?

Milli Takım'a iki maçta sıfır çektiren Milli Takım kuaförü acilen görevden alınmalıdır." (Sanal medyadan)