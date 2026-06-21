Santrforunuz yok... B planınız yok... Dünya Kupası stresini kaldıracak mental hazırlığınız yok...

Üstüne üstlük şansınız da yok...

Bunca yoklukla Kupa'da ancak turist olursunuz.

ABD'nin 4'lediği Paraguay aslında bir futbol fukarası. Kalenin önüne takım otobüsünü çekip, dan dun yapmaktan başka meziyetleri yok. Rast gelirse kontradan gol atmaya çabalıyorlar, hepsi o kadar. Kalecileri, uzaktan vurulan her topu sektiriyor ama bizde iyi vuran yok. Üstelik maçın 55 dakikasını 10 kişi oynuyorlar.

Peki biz ne yapıyoruz? Aynı yanlış anahtarı defalarca aynı deliğe sokup çeviriyoruz.

Montella ve ekibi belli ki Avustralya maçından hiç ders çıkartamamış. Öyle ki, golleri bile aynı yerlerden aynı hatalarla yiyoruz. Yahu iki maçta 30 korner, sayısız serbest vuruş kazandık. Bir tanesinde bile çalışılmış bir organizasyon gördünüz mü? Hakan soldan, Arda sağdan, altı pas ile penaltı noktası üzerine 68 model muz orta, hepsi bu...

Yazık... Bir daha bu kadar lokum bir grup, böylesine şeker gibi hakemler bulur muyuz, bilmem.

En çok içimi acıtan da 25 yılda bir gelecek bu kadar yetenekli bir jenerasyonun, sırf yönetim hatalarıyla heba olup, yıldızlaşacakları dünya sahnesinden silinmesi...



Bayrak gibi forma

Algıda seçicilik bu olsa gerek. Gözüm hep detaylarda. Dünya Kupası'ndaki Çekya - Güney Afrika maçını izlerken gözüm karşılaşmayı yöneten hakemlerin formalarına takıldı. Kollarındaki çizgi üç renkliydi: Mavi, kırmızı ve beyaz...

"Ne var bunda?" diyebilirsiniz. Ama bu renkler, Çekya'nın bayrağındaki renklerdi. Yani karşılaşmanın kadın hakemi Tori Penso ve yardımcıları, sahada Çekya bayrağı gibi dolaşıp durdular.

Maçın 1 - 1'lik sonucuna hakemlerin bir tesiri olmadı ama yine de hakem formalarının bu kadar çok renk barındırması ileride spekülasyonlara yol açabilir.



Gözlüğünü dalgıç bulmuş

Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural insanın parasını, malını, mülkünü meraklı gözlerden saklı tutması gerektiğini anlatıyordu. Bunun için de kendinden örnek verdi:

"Bakın ben günlük olarak bu plastik kayışlı saatleri kullanıyorum. Benim gözlüklerim de çok ucuzdur. ABD'ye gittiğimizde ben iki dolarlık gözlüklerden iki üç tane almıştım. Eşim (Ezgi Ural) ise pahalı olanları tercih etti. Ama ne oldu? Geçen hafta gözlüğünü suya düşürmüş. 30 bin liralık gözlük. Hemen dalgıç çağırmışlar, o çıkarmış gözlüğü dipten..."

Yahu sevgili Hakan'cığım, hani milletten gizliyorduk malı, mülkü?.. Allah da seni güldürsün...



Ada gibi gemi

Elalem nerede, biz nelerle uğraşıyoruz. Çin'de okyanusun ortasına 30 katlı "yüzen şehir" kuruluyor.

Eğer hayata geçirilebilirse, "dünyanın ilk gerçek yüzen şehri" olarak tarihe geçecek dev gemi, aynı anda 80 bin kişiye ev sahipliği yapabilecek.

Freedom Ship'in (Özgürlük Gemisi) yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde olması planlanıyor. İçinde 15 bin kişilik bir stadyumun da yer alacağı dev yüzen kentte 50 bin kişilik kalıcı nüfusun yanı sıra 10 bin ziyaretçi ve 20 bin çalışan için de yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.



Zap'tiye

"Arkada çiçekleri sulayan bahçıvanı fotoğraftan çıkarır mısınız?" diyen kadına James Fridman'dan muhteşem yanıt.

Gaf'let kürsüsü

Keşke reklamlarda oynadıklarının yarısı kadar sahada da oynayabilselerdi!

Ne demiş?

"Arkadaşım üç kez gebelik testi yaptı, üçünde de pozitif çıktı. Şimdi içeride 'Ben üçüne birden nasıl bakacağım?' diye ağlıyor. Çocuk inşallah zekasını annesinden almaz." (Sanal medyadan)