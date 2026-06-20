İki gün önce sizlere okullardaki abartılı mezuniyet törenlerini şikayet etmiştim. Bu kez merceğimde mezuniyet törenlerini sırf sosyal medyada takipçi kazanmak adına suiistimal eden bazı sözde öğretmenler var.

Efendim, ilkokul sınıf öğretmeni son derece acıklı bir fon müziği eşliğinde elindeki bukete kurdeleler bağlamış. Ucunu da mezun olacak öğrencilerinin ellerine tutuşturmuş. Sırası gelenin kurdele bağını kesiyor. O anda sanki zavallı yavruların yaşamla bağı kesiliyor. Çocuk ile öğretmeni hüngür hüngür ağlıyor. Daha sonra sözde öğretmen bu görüntüleri sanal medyasında takipçi kasmak için paylaşıyor.

Bin kere yazıklar olsun... Kutsal öğretmenlik mesleğini bu hale düşürdünüz ya, topunuza lanet olsun. Takipçi sayınızı arttıracaksınız diye çocukların ruh sağlığı ile oynamaya ne hakkınız var? Ne öğretmenlik, sanal medya şaklabanlığıdır, ne de size emanet edilen çocuklar birer figüran...

En çok da neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu "çakma" öğretmen bozuntuları gönüllerini eğlendirirken, yıllardır atanmayı bekleyen gerçek öğretmen adayları tırnaklarını kemirip duruyor.

İşte buna kahroluyorum.



Dürüstlere özel hak

Şu ehliyet ve kimlik yenileme protokolü vatandaşı canından bezdirmiş görünüyor. Okurumuz Mesut Utku ise konunun son derece adaletsiz görünen bir yönüne değinmiş:

"Yüksel bey merhabalar, sizin konulara giriyor mu bilemiyorum ama gerçekten zoruma gittiği için yazıyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde kimlik ve ehliyetler yıllar önce yenilenmeye başladı. Bizler de sorumlu vatandaşlar olarak devletimizin verdiği yasal süre içerisinde (sürenin başında) bu işlemleri yaptık. Daha sonra bu süre doldu-uzatıldı, doldu- uzatıldı. Bu işlem yıllarca bu şekilde devam etti ve yaklaşık on yıl uzatılan bu süreç 2025 yılında sona erdi. Devletimiz büyüklük göstererek 'sorumsuz' vatandaşlarını sürekli affedip cezadan kurtardı. Devletimizi tebrik ediyorum. Ancak şimdi de şöyle bir durum oluştu: 10 yıl dolduğu için biz sorumlu vatandaşların kimlik-ehliyet yenileme tarihleri geldi. Para, zaman harcayıp yenileme yapacağız. Sorumsuzlar ise 8-9 sene daha vakit kazandılar. Bunun bir sonu yok. Ama mutlaka sorumluluk sahibi vatandaş sorumsuzdan daha fazla sıkıntı yaşıyor ve bu devlet eliyle yapılıyor. Acaba diyorum devletimiz bizim gibi sorumluluk sahibi vatandaşlar için bu süreyi uzatsa nasıl olur? Saygılarımla..."



Yine yürümeyen merdivenler

Bu köşe, engellilerin sesi olmaya devam ediyor. Bugün de söz sırası Umut Kiper adlı okurumda:

"Yüksel bey merhaba, engellilerle ilgili sık sık yazı yazdığınız için bu maili size gönderiyorum. İşyerim Kadıköy Ayrılık Çeşmesi durağının olduğu yerde. Her gün Marmaray ile bu durakta inip işe gidiyorum ve akşamları eve gitmek için yine bu durağı kullanıyorum. Bu durak hem Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hem de Marmaray'ın ortak istasyonu olduğu için çok yoğun oluyor.

Bu durakta çok sık hem yürüyen merdivenler hem de asansörler (bazen aynı anda ikisi birden) arızalanıyor ve arızalar 2-3 gün yapılmıyor. Ben de ortopedik engelliyim, merdiven inip çıkmak benim için çok zor oluyor. Hadi ben bir şekilde inip çıkıyorum ama tekerlekli sandalye kullanan insanlar bu durağı kullanamıyor. Eminim diğer duraklarda da aynı durum yaşanıyordur. Defalarca 153'ü aradım ama bir çözüm bulamadım. Lütfen durumu siz de köşenizde paylaşın, belki ilgililer sesimizi duyar. (Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne önerim, asansör ve yürüyen merdivenler yerine 2-3 gün turnikeler arıza yapsa ve insanları ücretsiz taşısalar nasıl olur?)"



Zap'tiye

Uzaylıların dünyaya gelmesine gerek yok. Bizler giderek uzaylılara benziyoruz zaten.



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: "Suzuki'nin vuruşunda top kornere gidiyor." (TRT1'de Hollanda-Japonya maçını anlatan spiker Cüneyt Ersan, Hollandalı Gakpo'nun vuruşunun Japonya kalecisi Suzuki tarafından kurtarıldığını söylemek istiyor.)

Ne demiş?

"Sigaraya zam geldi, sarıp içtiniz. Rakıya zam geldi, yapıp içtiniz. Şimdi de yumurtaya zam geldi, hadi göreyim sizi..." (Sanal medyadan)