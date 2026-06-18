Mezuniyet günlerinde öğrencilere heyecan, velilere korku ve endişe hakim. Neden korku? Çünkü günümüzde çocuk okutmak, hele ki özel okula göndermek büyük bir ekonomik külfet. Buna bir de anaokulundan liseye kadar tekrarlanan mezuniyet törenleri eklenince maliyet giderek katlanıyor.

Mezuniyet töreni deyip de geçmeyin. Bunun kıyafeti var, cübbesi var, kepi var, ayakkabısı var. Hatta onları mezun eden sınıf öğretmenine verilecek hediyesi var, var da var...

Bazı okullar ise bu mezuniyet törenlerini abarttıkça abartıyor. Bunun için lüks mekanları kiralanıyor, ünlü sanatçılar sahne alıyor filan... Tabii bu davet için her aileden ekstra para da alınıyor. Belli ki bazı okul yönetimleri, bu kutlamaları ticarete dökmekte bir sakınca görmüyor. Biricik çocuklarının mürüvvetini görmek isteyen anne babaların bu zaafından azami oranda faydalanıyorlar.

Aslında cübbe ve kep sadece üniversite mezuniyetinin sembolleri olmalı. Anaokulundan başlayan bu gereksiz adet bana göre "nihai hedefi" aşındırıp, motivasyonu azaltıyor.

Bir de çocuk yaştaki kızların bu törenlerdeki dekolte giyim ve aşırı makyaj tercihleri var ki, o ayrı bir mesele.



Kupadaki yanlışlarımız

Bugün başımda yine spor yazarı şapkam var.

Dünya Kupası'nda grubumuzdaki ilk maçlar tamamlandı. Görüntü, dananın kuyruğunun ABD - Türkiye maçında kopacağı şeklinde. Daha önce de yazdığım gibi ABD'nin "kulis gücü" çok yüksek. Belli ki iş, onlarla oynayacağımız son maça kalacak ve çok zorlanacağız.

Bir zamanlar gülüp geçtiğimiz Amerikalılar futbolu öğreneli çok oldu. Bence ABD, turnuvanın teknik kapasitesi en yüksek takımlarından biri. Çok kolay adam eksiltiyorlar. Kulusiç ve Balogun başımıza büyük dert açabilir. Forvetleri üçüncü bölgede çok iyi pres yapıyor. Bu yüzden defans oyuncularımızın tek topla çıkması lazım. Kulusiç klasik 10 numara gibi oynuyor. Mutlaka yakın markaja alınması gerekir. Takımın en büyük zaafı ise stoperlerinin özellikle derin toplarda ağır kalarak pozisyon alamaması. Arda'nın bu maden üzerinde iyi kazma sallaması şart. Onun ve Hakan'ın araya oynayacağı toplarda çabuk forvetlerimiz çok sayıda fırsat yakalayabilir.

Bu arada bizim de zayıf yönlerimiz var. Avustralya karşısında "gerçek santrafor" eksiğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Bir de maça mutlaka Kenan Yıldız ile başlamamız gerektiğini öğrendik. Sağ kanadımız zayıf. Zeki Çelik ileri çıktığında Merih Demiral ve İsmail Yüksek rakip kontrataklara yetişemiyor. Avustralya karşısında her iki golü de bu yüzden yedik. Teknik direktörümüz Montella da bu kez rakibi iyi analiz edememiş. Biz ortada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler ve Orkun Kökçü ile lüzumsuz kalabalık yaratırken, onların kanatlara aktardığı her top kalemizde tehlikeye yol açtı.

Bir de "aşırı motivasyon" gafletimiz var ki, o da bir başka yazının konusu olsun.

50 yıla yaklaşan spor yazarlığı tecrübemin verdiği cesaretle kupa boyunca buradan bazı ukalalıklar yapacağım. Bazılarına vereceğim rahatsızlık için şimdiden özür dilerim.



Ee, n'oldu şimdi?

Açık olan Hürmüz Boğazı yeniden açıldı.(!) Ne ABD Doları yükseldi ne İran Riyali battı.

Dünya 3,5 ay boyunca boşu boşuna petrolü pahalı aldı.

Çin ve Rusya ekonomisi beklenen yıkımı yaşamadı.

İsrail üç koydu, bir bile alamadı. Tüm dünyayı bir kez daha kendine düşman etti.

İran'ın elinde zenginleştirilmiş uranyum vardı, şimdi de var. İran rejimi devrilmedi. Daha güçlü bir şekilde yerli yerinde duruyor.

Yani?.. Dünyanın en boş beleş savaşı yaşandı. Olan, yok yere hayatını yitirenlere oldu...



Zap'tiye

Abimiz tabelayı yanlış yorumlamış olabilir mi acaba?

Gaf'let kürsüsü

Bursa'da kocasını öldürüp 15 parçaya ayırdıktan sonra çöpe atan kadın, yakınlarına "Cinnet getirdim kuzum" demiş.

Ne demiş?

"Arkadaşlar benim evlenmeye niyetim yok. Bu yüzden düğünlerinizde size taktığım altınları geri alabilmek için yeniden sünnet olmaya karar verdim." (Sanal medyadan)