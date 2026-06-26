Bu mesaja sanal medyada rastladım. Tam da benim kafada olduğu için sizlerle paylaşmak istedim:

"Şoförlük sadece gazlamak değildir. Başın yanmasın istiyorsan gözünü aç, iyi oku:

1 - Karşındakinin kim olduğunu bilemezsin. Bagajında ne dert taşıdığını da. Bir selektör yaparsın, adamın zaten hayatı selektör yemiştir. Freni patlaktır, kafası dağınıktır. Bir anlık hatada olan sana olur, yol ver gitsin. Senin varacağın yer hastane değil, evin olsun.

yer hastane değil, evin olsun.

2 - Arabada ailen varsa sen artık şoför değilsin, korumasın. Eşinin, çocuğunun yanında camı açıp racon kesme. Karşındakinin ne kadar gözü döndüğünü bilemezsin. Bir kavga kazanırsın, bir ömür kaybedersin. Aslanlık bağırmak değil, aileni sağ salim eve götürmektir.

3 - En büyük tuzak burası: Seni tahrik ederler, damarına basarlar. Sonra kamera açılır. O anda senin haklılığını keserler, sadece patladığın anı servis ederler. Millet mutfağa bakmaz, tabağa bakar. Haklıyken linç yeme. Motorun soğuk olsun, başın dik olsun, sabrın çelik gibi olsun.

Bu raconu bilmeyen çok adam yandı. Aklının bir yerlerine kaydet, yolda lazım olur."



Tatiliniz kâbusa dönmesin!

Yaz mevsimi geldi. Tüm yılın stresini ve yorgunluğunu atmak isteyenler tatil beldelerine gitmeye başladı. Yeni tatil anlayışının en çok talep gören kısmı ise adrenalin dolu etkinlik ve maceralar. Ancak bu yolun sonu her zaman keyfe çıkmıyor. Dinamik tatil planı yapanların harekete geçmeden önce İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir'in tavsiyelerine kulak vermelerinde fayda var:

"Eğlence bir anlık boşlukta yerini yaralanma ve hatta ölüme bırakabiliyor. Brezilya'da bungee jumping yapmak isterken aslında ölüme atılan kadını kimse unutmamalı. Tatiliniz kabusunuz olmasın. Eğlence ve animasyonlar, turizm işletmeleri tarafından tüm detaylarına kadar açıklanmalı. Müşteriler hangi güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol etmeli. Tatil işletmenizle detaylı görüşün, emin olmadıkça da ne kendinizi ne de çocuğunuzu teslim etmeyin. Özellikle atlamalı, düşmeli, yanmalı, patlamalı eğlence ve etkinlerde temkinli olun. Tatil bölgelerindeki kazaların ezici çoğunluğu bu tür etkinliklerde oluyor."

Bir küçük ekleme de ben yapayım:

Konaklayacağınız tesisin tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yakınlığı tercih sebebiniz olsun. Tesisteki sağlık ve güvenlik hizmetlerini teyit etmeden de rezervasyon yaptırmayın.



Kıyılarımızda köpekbalığı alarmı

Korku ve tedirginlik yaratmak istemem ama son günlerde Ege ve Akdeniz kıyılarımızda sıkça görüntülenen köpekbalıkları beni endişelendiriyor. Yapay zeka ile üretilenleri ayıkladıktan sonra bu yaz başından beri en az 4 görüntü saydım. Üstelik bazıları kıyıya 20- 30 metre uzaklıkta tespit edildi.

Peki bu tehlikeli artışın sebebi ne? Tabii ki bunun en doğru cevabını uzmanlar verecektir ama benim de aklıma birkaç sebep geliyor:

1- İklim değişikliği nedeniyle kıyı bölgelerimizdeki ısı dalgalanmaları bu canlıları etkilemiş olabilir.

2- Endüstriyel balıkçılık yağması nedeniyle okyanus ve büyük denizlerde balık bulamayan türler, gözlerini kıyıdaki avlara dikmiş olabilirler.

3- Kıyı belediyelerinin boş vermişliği yüzünden çöp ve lağım denizine dönen kıyı bölgelerimiz "denizin çöpçüleri" olarak bilinen köpekbalıklarını cezbetmiş olabilir.



Gaf kürsüsü

Ganalı şaman büyücünün itirafı: "Rakiplerimize büyü yapmak isterken yardımcım haritayı kaydırınca kötü enerji Türkiye'ye yöneldi. Şanssızlığınız bundan. Özür dilerim."

Zap'tiye

Gana Milli Takımı imkansızlıklar yüzünden her maç aynı formayı giyiyor, maçtan sonra formalar yıkanıyormuş. Bu nedenle rakip ile forma değiştirmek yasakmış!

Ne demiş?

"Akıl paraşüt gibidir, açık olunca çalışır." (Prof. Canan Karatay'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki sözü)