Tatar Ramazan bu oyunu da bozar diye bekledik ama ne yazık ki olmadı. Kadir ağabeyimizi kaybettik.

Sadece Yeşilçam'da bir devrin sonu gelmedi, "adamlığın" kitabında da son sayfa çevrilmiş oldu.

Kadir İnanır sadece "jön" kavramının son temsilcisi değildi. Karakteriyle de gönüllerde taht kurmuştu. "Sosyal meselelerde sanatçı duyarlılığının" ete kemiğe bürünmüş haliydi. Halkın gözünde adamlığın, mertliğin, dürüstlüğün sözlükteki kelime karşılığıydı. İçinde yaşadığı toplumun her derdine deva olmak adına taşın altına "gövdesini" koyanlardandı. Âkildi, denge adamıydı, terazinin topuzuydu. Çelik zırhın sarmaladığı bir pamuk kalbe sahipti.

Gülmenin de, ağlamanın da bu kadar yakıştığı başka bir erkek tanımadım, tanıyamam. Hele o kaş çatıp da yan bakışı yok mu, daha yıllarca kadınlara iç geçirtecektir, eminim.

Bir de... Onca şöhrete karşılık bir an bile zıvanadan çıkmayan, şımarmayan, kibirlenmeyen "gerçek bir ünlü" olarak bu hali, umarım YouTube'da iki video ile "Ben oldum" diyenler için bir Orhun Yazıtı olur.

Heyhat, artık "Ülen"ler bile yetim...

Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet etsin.

İşte benim THY'm!

Gökyüzündeki gururumuz THY bir kez daha gönlümü fethetti. Nasıl mı? Anlatayım:

Türk Hava Yolları'nın TK15 İstanbul – Sao Paulo seferini gerçekleştiren Airbus A350 tipi uçağı, yolculardan birinde erken doğum şüphesi oluşması üzerine, uçakta bulunan doktorun tavsiyesi doğrultusunda Senegal'in başkenti Dakar'a divert etti. (Divert etmek: Rotada yer almayan havaalanına zorunlu iniş)

Pilotlar inmeden önce güvenlik gereği yakıt boşalttı. O anlar bir yolcu tarafından kayda alındı. Uçak, Dakar'a emniyetli şekilde iniş yaparken, hasta yolcu ve yakınları sağlık ekiplerine teslim edildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak yeniden kalkış yaparak Sao Paulo seferini tamamladı.

Divert, rota değişikliği ile ilgili operasyonlar, zaman kaybı ve yakıt boşaltma işlemleri, bir seferin tüm kârını ortadan kaldırır hatta o havayolunu zarara uğratır.

"Mevzu insan hayatıysa, gerisi teferruattır" diyen Türk Hava Yolları'nı tüm kalbimle kutluyorum.

Bize de örnek olur mu?

İngiltere'de yeni binalarda "arı tuğlaları" kullanılması zorunlu hale getirildi.

Arı tuğlası denilen, şehirlerde yaşayan yabani arılar için güvenli yuvalama alanları oluşturmak amacıyla tasarlanan gözenekli yapı bloklarına deniliyor.

Üzerindeki farklı boyutlardaki delikler, koloniler halinde yaşamayan yalnız arı türlerine barınak sağlıyor. Arılar bu deliklere yumurtalarını bırakıyor ve yavrularını burada büyütüyor.

Ben "Arılar tükenirse, insanlar da tükenir" sözüne yürekten inanırım. Zira arılar, dünya üzerindeki çiçekli bitkilerin yaklaşık %75'inin tozlaşmasına yani döllenerek üremesine katkıda bulunur. Bu nedenle arı popülasyonlarının korunması, hem doğal ekosistemler hem de tarımsal üretim için büyük önem taşır.

İşte, şehirleşirken doğayı da korumanın mükemmel bir örneği.

Keşke "arı tuğlası" bizde de zorunlu olsa.

Şeref kürsüsü

Aydın'da bir adam, iki gün boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde bekleyerek navigasyonun yanlış yönlendirdiği velilere Adnan Menderes Ortaokulu'nun buradan taşındığını anlatıp çocukların sınava geç kalmaması için herkesi doğru adrese yönlendirdi.

Zap'tiye

Memlekette diri fay sayısı bile 485'ten 700'e yükseldi. Birileri şu enflasyona dur desin artık!

Ne demiş?

"Sorsan, ikimiz de maviydik. Birimiz deniz, birimiz gökyüzü. Bakışmak serbest, kavuşmak imkânsız..." (Şiir Sokakta'nın enfes paylaşımı)