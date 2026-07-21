Adana'da zemzem suyunu musluk suyuyla karıştırarak 5 ayda 90 milyon lira kazanan Mehmet Bilal Ç. emniyetteki ifadesinde ne demiş biliyor musunuz?

"Zemzem suyuna rağbet vardı, bunu kazanca çevirmek istedim. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikâyet gelmedi."

Haluk Levent olayından sonra düşündüm de, acaba dünya üzerinde bizim kadar "kandırılmaya hazır" bir millet var mıdır acaba?

Mesela Sülün Osman gidip Amerikalılara San Fransisco Köprüsü'nü satabilir miydi?

Siz "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor. Bütün altınlarınızı bir poşete koyup şuradaki çöp tenekesinin yanına bırakın" diye dolandırılan İsviçreli bir profesör duydunuz mu? Ya da "İçinize cin girmiş" diye sahte din görevlisi tarafından tecavüze uğrayan bir Fransız kıza rastladınız mı?

Sırasıyla bankerler, toplu konutçular, Offshore sahtekarları, Jet Fadıl, Selçuk Parsadan, Tosuncuk, Thodex ve Ahbap tarafından kandırılan kaç ülke halkı tanıyorsunuz?

Yahu terör örgütü 50 yıl öncesinden devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, ruhumuz duymamış, dahası var mı?

Saf mıyız, salak mı, yoksa herkese güvenecek kadar iyi niyetli miyiz karar veremedim. Keşke mümkün olsa da milletçe saflığımızı ortadan kaldıracak bir rehabilitasyondan geçsek. Aksi halde aramızdaki en suçsuz kişinin Haluk Levent olduğuna inanacağım.(!)



Oluyor gençler, oluyor!

Size geçenlerde Osmaniye'de yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Eman ve arkadaşlarından söz etmiştim. Annelerinin evde yaptıkları kurabiyeleri ve oyuncakları satıp, kazandıkları parayla temizlik malzemeleri alarak şehit mezarlarını temizlemişlerdi. Ben de "Keşke çocuklar arasında bir geleneğe dönüşse" diye temennide bulunmuştum.

Şahane bir haber de Kütahya'dan geldi. Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden Türkmen ailenin çocukları olan Azim Türkmen, Abdurrahman Türkmen ve Muhsin Türkmen, her gün Hava Şehitliği'ne giderek mezarların bakımını yapınca Valilik tarafından ödüllendirildi. Ailelerinden habersiz bir şekilde bu görevlerini yerine getiren kardeşlerin, güvenlik kamerası kayıtlarında mezar çevresindeki temizlik çalışmalarını da yaptığı görülünce Vali Musa Işın, kardeşleri ve ailelerini Valilik makamında kabul etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Vali Işın, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Bence de yeni neslin atalarını saygıyla anıp, hayatları pahasına kendilerine bu vatanı emanet edenlere sevgi ve özen göstermeleri, millet olmanın en önemli yapı taşlarından biri. Haydi gençler, dileğim tutuyor galiba. Diğer şehirlerimizden de benzer haberler bekliyorum.



Evet, mekanlar hayvanlara yasak olmalı (!)

Restoran ve kafelere evcil hayvan girişinin yasaklanması için hazırlıklar son aşamada. Muhtemelen kısa bir süre sonra mekanların kapalı ve açık bölümlerine can dostunuzla beraber giremeyeceksiniz.

İnsan sağlığı ve hijyen kuralları önemli tabii ama bir hayvansever olarak benim de söyleyecek bir kaç sözüm var:

Ben bugüne kadar lahmacuna eşek eti karıştıran, tarihi geçmiş sucukları tostun içine sokuşturan, aynı bezi hiç yıkamadan 20 masayı silen, gıcık olduğu müşterinin tabağına çaktırmadan tüküren, bir top dondurmayı 400 liraya satan ne bir kedi ne de köpek gördüm.

Ayrıca; kafeye yan masadaki hanımları kesmek için gelen, sarkıntılık eden, telefonda bağıra çağıra konuşan, bir çay söyleyip iki saat wi-fi kullanan evcil hayvana da rastlamadım.

Acaba diyorum, mekanları korumaya "köpek bağlasan durmaz" yerleri ıslah etmekten mi başlasak?



Ne demiş?

İngiltere'de bir pilotun test uçuşu sırasında gökyüzüne "I'm bored" (Sıkıldım) yazdığı, radar iziyle tespit edildi.

Şeref kürsüsü

Diyarbakır'da yolda bulduğu serçenin boğazına sıkışan buğday tanesini çıkartıp, hayata döndüren motokurye kardeşim, sana da helal olsun.

Zap'tiye

Bazıları seçimi kazanamayınca deprem bölgesine yaptıkları yardımı helal etmemişti. Merak etmeyin, zaten ulaşmamış. Ahbap Çavuşlar aralarında bölüşmüş!