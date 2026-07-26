Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı inanılmaz ünlü taklitleri ile kendini tüm ülkeye tanıtan komedyen Sefa Doğanay bu aralar sosyal medyasında moda firmalarının çılgın tasarımlarını diline doladı. Sefa'nın ince zekası ve rafine mizahıyla süslediği paylaşımları bana her seferinde kahkaha attırıyor.

Dünyaca ünlü Belanciaga'nın mandallı elbisesini taklit edip, altına "Elbise üstümde kurudu" yazan, markanın son tanıtımını ise "Kaynımgilleri ben doğradım Müge Abla" notuyla ti'ye alan ünlü komedyen, Versace markasının ceket ve elbiseden oluşan tasarımını da "Teravih çıkışı yağmura yakalandım kreasyonu" diye paylaştı.

Sefa'nın iğnelemelerinden Gucci de nasibini aldı. Şişme montunu tıpkı markanın mankenleri gibi kafasına saran Doğanay, "Gafa şişirmen guzum greesyonu" diye not düşmeyi de unutmadı. Ünlü moda firmasının son reklam kampanyasını da taklit eden komedyenimiz, fotoğrafın altına "Gucci'den hastaneye film sonuçlarını almaya giden Asuman Teyze Kreasyonu" notunu iliştirmeyi de ihmal etmedi. Yakında Sefa'yı Paris Moda Haftası'nda onur konuğu olarak podyumda yürürken görürseniz şaşırmayın!..

Tabanca ile verilen mesaj

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılan liderlere birer tabanca hediye etmesi hem içeride hem de dışarıda "olay" olmuştu.

Bu hediye aslında son derece anlamlı bir "diplomatik mesaj" içeriyordu. Hatırlayanınız olacaktır, 2017'de ABD, Erdoğan'ın koruma ekibi için talep edilen tabancaların satışını durdurmuştu. Orada açık kalan hesap, Ankara'da kapatılmış oldu. Aradan 9 yıl geçtikten sonra 2026'da Erdoğan, NATO liderlerine Türk yapımı, isimlerine özel tabancalar hediye etti.

Bu sadece gelişigüzel seçilmiş diplomatik bir hediye değildi. Çünkü alt metninde "Dün bize tabanca bile satmayanlar, bugün gelip SİHA'mıza, uçağımıza talip oluyor" mesajı okunuyordu.

İşte yerli ve milli savunma sanayii bir devlete, millete bunu sağlar. Sadece top, tüfek değil, itibar ve siyasi güç de getirir.

Tokat gibi cevap

Fatih Sultan Mehmet dizisinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin'den Uygur Türkleri'nin konu alındığı sahne için özür bekleyen Çin'e yanıt:

"Pişman değiliz, gerekirse yine yaparız! Özür talep etmişler, ancak Doğu Türkistan'ı ve Uygur Türkleri'ni yeterince gündeme getiremediğimiz için özür dileriz.

Açıklama istemişler: Doğu Türkistan ümmetin yetimidir. Uygur Türkleri'ne ufacık bir destek verebilmiş olmak, yüzlerini güldürmek bize mutluluk verir. Elimizden gelen budur." Eskiden bu tür durumlarda özür diler ya da pısıp otururduk. Peki ne oldu da tarihimizi hatırlayıp, öz kimliğimizi ve cesaretimizi kazandık? Bence bunun en büyük sebebi, dış politika konusundaki net ve tavizsiz tutumuyla Türk Milleti'nin başını yeniden yerden kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek tavrıdır.

Zap'tiye

Gucci'nin "Başımı alıp nirelere gidem?" temalı kreasyonu. (Bu da benden Sefa'ya nazire)

Gaf'let kürsüsü

Sakarya'da plajda şortunu indirip uygunsuz hareketler yapan şahıs denize kaçtı. Boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kurtarılıp daha sonra dövüldü.

Ne demiş?

"60 yıllık cuntacı vesayeti bitirdi. 60 yıllık IMF vesayetini bitirdi. 40 yıllık FETÖ'cü vesayeti bitirdi. 40 yıllık PKK vesayetini bitirdi. 54 yıllık Esad zulüm rejimini bitirdi." (Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan bir yorum)