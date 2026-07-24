Büyük çoğunluk onu 15 Temmuz 2016 gecesi tanıdı. TRT'nin baş spikerlerinden biriydi ve o gece Kurum'da nöbetçiydi. İçeri giren darbeci askerler herkesi kelepçeleyip bir odaya kapattılar. O hariç...

Üzerine silah doğrultup, defalarca prova ettirerek o hain bildiriyi zorla okuttular...

Tijen Karaş'tan söz ediyorum. Medya camiasının o geceki en talihsiz üyesinden...

Bir daha onu gören, duyan olmadı. Çünkü o gece yaşadığı ağır travma yüzünden kalbinde bir tümör oluştu. Sağlığı bozuldu, günlerce tedavi gördü ve spikerliği bırakmak zorunda kaldı. Şimdi kendi çapında kişisel gelişim eğitimleri vererek hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Yıllar sonra Tijen Karaş'tan niye mi bahsettim? 15 Temmuz'dan fiziki olarak etkilenenleri yani şehitleri, gazileri ve onların yakınlarını biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Peki ya o geceden ruhsal olarak çıkamayan şehit ve gazilerden haberimiz var mı?

İşte bunun altını çizmek istedim.



Fener bu adamı almalı

Dünya Kupası'nda beni en çok etkileyen futbolcu ne Messi ne de Mbappe oldu. Ben biraz da gençliğimde az buçuk kalecilik yaptığım için olsa gerek Paraguay'ın kalecisi Gill'e hayran oldum. Bizim maçta kurtardıklarına çok gıcık olmama rağmen daha sonra bunun tesadüf ya da bir günlük performans parlaması olmadığını anladım. Müthiş çevik, pozisyonları önceden okuyor, hangi topa çıkılır, hangisinde beklenir, bunu kas hafızasına yüklemiş. Topu oyuna mükemmel sokuyor ve hemen her maç fizik kurallarına meydan okuyan en az 3 kurtarışı var.

Keşke Ederson'dan kurtulup onu Fenerbahçe'ye alsalar diye düşünürken, Paraguay Teknik Direktörü Alfaro'nun Gill için söyledikleri, ona duyduğum hayranlığı iki katına çıkardı. Alfaro dedi ki:

"Fransız oyuncular milyon dolarlık sözleşmeler imzalıyorlar. Bizde ailesini hiç tanımamış olanlar, hayatı boyunca çok ağır travmalar yaşamış çocuklar var. Kalecimiz Gill'in en son ne zaman düzenli maaş alabildiğini biliyor musunuz? Aylarca ödeme alamadığında, kızının hayatını kurtarabilmek için elindeki tek varlığı olan kıyafetlerini, kramponlarını, hatta genç milli takım formasını bile sattığını biliyor musunuz?"

Her şeye doymuş şımarık Ederson'un yerine "yokluğu bilen" bu adamı mutlaka almalıyız.



Ergonomik tasarım (!)

Fotoğraf ve yazıya sanal medyada rastladım. Hoşuma giden her şey gibi sizinle paylaşmaya karar verdim: Paris'teki Louvre Müzesi'nin tek bir amaçla tasarlanmış kavisli bir taşı var. Hedef, kimsenin orada çok uzun süre yaslanıp kalmamasını sağlamak. Mimarların "savunmacı mimari" dediği şey bu; her şehirde gördüğünüz, siz fark etmeden sizi rahatsız etmek için var olan bölünmüş banklar ya da eğimli yüzeyler. Ama kimse bu taşa, tasarıma meydan okuyacak tam da uygun karına sahip bir ziyaretçinin geleceğini bilememişti. Bedenleri geri çevirmesi amaçlanan kıvrım, sanki bir mühendis kayayı yontmadan önce ölçülerini almış gibi onun bedenini sarıp sarmaladı.

Fotoğraf saatler içinde viral oldu. Bazıları buna "ergonomik mühendisliğin zirvesi" adını verirken, diğerleri dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin yanlışlıkla elde edilmesi en zor VIP koltuğunu hizmete açtığına yemin etti.

Bazen en titizlikle hesaplanmış tasarım, yanlış anda ortaya çıkan bir yabancının anatomisine yenilir.



Gaf'let kürsüsü

İstanbul'da telefon çalarken yakalanan ve 470 suç kaydı olan 14 yaşındaki çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zap'tiye

BAE, ülkesine yapılan saldırıları durdurması için İran'a 20 milyar dolar vermiş. En güçlü demir kubbe dolardan yapılan galiba!..

Ne demiş?

Ankara'da bir adam "Modifiye suçsa bütün kızları içeri atsınlar, hiçbiri orijinal değil" diyerek CİMER'e başvurdu.