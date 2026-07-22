KAZANANLAR:

1 - Turnuvada sadece bir gol yiyerek şampiyon olan İspanya.

2 - Her fırsatta Gazze bayrağını Siyonistlerin gözüne sokan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal.

3 - Messi'yi ardında bırakarak hem turnuvada hem de toplamda gol rekoru kıran Fransız yıldız M'Bappe.

4 - Son maçının gelirini Gazze'ye bağışlayan Norveç Milli Takımı.

5 - Su molası uygulamasıyla milyonlar kazanan reklam dünyası.

6 - Müthiş performanslarıyla ülkelerinin haritadaki yerini tüm dünyaya ezberleten Yeşil Burun Adaları takımı.

7 - Kürek çekme koreografisi ile herkesin beğenisini kazanan Norveç taraftarı.

KAYBEDENLER:

1 - Kaybetmeyi hazmedemeyip, dünyanın en antipatik takımı kupasını kaldıran Arjantin.

2 - Trump'ın kuklasına dönüşen, organizasyondaki haksız uygulamalara kör/sağır olan UEFA Başkanı Infantino ve ekibi.

3 - Şampiyonluk seremonisi dahil her karede rol çalmaya çalışan görgüsüz Donald Trump.

4 - Somalili hakemi sınırdan çeviren, İran takımına sadece birer günlük vize veren faşist ABD yönetimi.

5 - Final gösterisinde Madonna'nın otomobilini bizzat kullanıp onu sahaya getiren emekli futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho.

6 - Kupa'da gaf rekoru kıran TRT spikerleri.

7 - Koca bir ülkenin umudunu "çat" diye tam ortasından kıran Türk Milli Takımı ve hocaları Montella.



Yanlışın dublesi

Gökhan Özoğuz... Herkesin bildiği adıyla Athena Gökhan...

Onu, adı sanı henüz duyulmamışken, İstanbul'da ilk sahne aldığı mekandan (Cool Bar) beri tanırım. Bu köşede adından övgüyle bahsettiğim yazılarım da çoktur. Ta ki 6 Şubat depremleri sırasında sırf Ahbap'a kaynak sağlamak ve acıdan siyaset damıtmak için söylediği "Burada devlet yok, sadece Ahbap var" yalanına dek...

Ahbap'ın "icraatları" ortaya çıkınca bekledim ki Gökhan çıkıp tüm samimiyetiyle, kandırılmasına sebep olduğu halktan özür dilesin. (Hatta bu fikrimi Atv Ana Haber'de de dile getirdim) Ama nerdeee? Gökhan yine kendince siyaset yaptı. Paylaştığı mesajında dedi ki: "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette..."

Deprem sırasındaki sözlerinde ne kadar samimiyetsiz ise geri vitese taktığı son mesajında da o denli sorumsuzdu.

Siz bu mesajdan herhangi bir özür anlamı çıkarabildiniz mi? Bombayı Haluk Levent'in kucağına bırakıp olay yerinden sıvışmaya çalıştı sadece.

Sevgili Gökhan kardeşim, grubuna ismini verdiğin o Athena; zeka, sanat, strateji, ilham ve adil savaşın simgesi olan Olimposlu bir Yunan tanrıçasıdır. Keşke mitolojik gölgesi biraz da senin üzerine düşseydi...



Bu da benzinci oltası

Benzin almak için girdiğim yakıt istasyonunda pompaların yanında post makinası olmamasına şaşırdım. Mecburen market bölümüne girip kartımı oradan çektirmek zorunda kalırken, kasada bulunan görevliye de azıcık sitem ettim:

Yahu yıl oldu 2026. Neden hâlâ pompa başında kartla ödeme yapamıyoruz?

Maalesef yapamazsınız beyefendi.

Peki genel müdürlüğe yazsak, şikayet etsek, düzeltmezler mi bu durumu?

Faydası olmaz efendim.

İyi de niye?

(Derin bir iç çektikten sonra) Burada maksat, sizi markete sokmak ve hiç aklınızda bulunmayan ürünleri size satmak. Anlamıyor musunuz?

Vallahi çok iyi anladım. Pompaya girmek ya da çıkmak için önümdeki aracın şoförünün "alışverişinin" bitmesini dakikalarca beklememin cevabını da şimdi almış oldum.

Oh ne güzel. Vatandaş kaz, siz de yolucu...



Şeref kürsüsü

Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası'nda oynadığı son maçın tüm gelirini Gazze'ye bağışladı. Kimi, yardımları kürekle götürür. Kimi, kürek çeke çeke vicdanları öttürür.

Zap'tiye

"Yaş 35 yolun yarısı eder" diyen Cahit Sıtkı Tarancı 46 yaşında hayatını kaybetti. "Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim" diyen Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Unutmayın, insan plan yaparken, kader kıs kıs gülermiş...

Ne demiş?

"Âlim sanma, her gideni mektebe / Ahlak yoksa, yok ilimde mertebe / Ne fark eder, tut ki cübbe giydirsen / Pâye versen, kitap yüklü merkebe?" (Cengiz Numanoğlu şiirinden)