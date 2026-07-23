Bodrum'da bu yazın en dikkat çeken trendlerinden biri, lüks yat sahibi olmasa bile o atmosferi yaşamak isteyenlere sunulan özel fotoğraf çekimleri oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu hizmetin bedeli ise dudak uçuklatıyor.

Firmalar, yalnızca fotoğraf ve kısa video çekimi için hazırlanan lüks yatları kiralıyor. Müşteriler, sanki kendi yatlarından iniyormuş gibi poz veriyor, profesyonel ekipler de bu anları sosyal medya için kaydediyor.

Yaklaşık 10 dakika süren bu özel çekimlerin ücretinin 70 bin TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çekimlerde lüks yaşam algısını yansıtan farklı konseptler de (Yatta çılgın parti, tekneden inip Ferrari ile uzaklaşma, Kos Adası'na yemeğe gidiş, batmak üzere olan başka bir tekneye yardım v.s.) sunuluyor.

Sosyal medyanın etkisiyle hızla yayılan bu akım, kısa sürede Bodrum'un en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Yeni bir sektör yaratma konusunda zekice bir girişim mi yoksa sanal medyadaki gösteriş yarışının gelip dayandığı son nokta mı bilemedim.

Sırf eşi dostu kıskandırmak uğruna selfie çekip, story atmaktan tatilde dinlenmeye fırsat bulamayanlar, beğeni almak için uçurum kenarında fotoğraf çekerken aşağı yuvarlananlar, arkasına Eyfel kulesinin görüntüsünü montajlayıp, kendine Paris'teymiş süsü verenler...

"Kandırmaya" bu kadar hevesli olanların, gün gelip Ahbap tarafından kandırıldıklarında şikayet etme hakları var mı sizce?



Denize yapılan ihanet

3 tarafımız denizle çevrilmiş olmasına rağmen bu büyük nimetten yıllardır olması gerektiği gibi faydalanamadık. Ne doğru dürüst deniz ürünü ihraç edebiliyoruz, ne deniz ulaşımını büyük şehirlerin sıkışık trafiğine bir alternatif haline getirebiliyoruz. Tam tersi, denizlerimizi çöplük ya da lağım deşarj havuzu gibi kullanıyoruz. Alın işte 10 yılda canım Kuzey Ege'yi denizine girilemeyecek hale getirdik işte.

Aslında kıyı bölgelerimizde deniz demek, ekmek teknesi demek. Buralardaki mevcut turizm potansiyelinin henüz yarısını bile kullanamıyoruz. Bazı turizmciler ise denizleri korumak şöyle dursun, açıkça ekmek teknelerine tükürüyorlar. İşte fotoğraflı belgesi. Bir tesisin önündeki sahilde dipte bulunan yosunları yok etmek için denize torbalar dolusu kireç döküyorlar. Neymiş? Yosunlar ayaklara değmesinmiş!

O yosun dediğiniz, denizin çayırıdır. Onlar olmazsa ne deniz canlısı kalır ne de ekosistem diye bir şey...



Özel okul rezaleti

Müthiş haber Takvim gazetesinin ilk sayfasındaydı: "Özel okullar sınıfta kaldı: YKS'de kendi kategorilerinde birinci olan 5 öğrenci de devlet okullarından."

Özel okulların eğitim kurumu olmaktan çıkıp ticarethaneye dönüştüğünü yıllardır bu köşede örnekleriyle anlatıp duruyorum. Devletin belirlediği tavan fiyat sınırlaması olmasa milletin daha da ciğerini sökecekler de fırsat bulamıyorlar. Yahu vatandaşın yılda 1 milyon ile 2 buçuk milyon lira arası ücret ödediği özel okullardan bir tanecik şampiyon çıkmaz mı? Çıkmamış işte...

Teklifim şu: Tüm okullara "sınav başarı puanı" verilsin. Özel okul ücreti de, o okulun LGS ve YKS'de her yıl aldığı toplam puana göre belirlensin.

İşte meydan... Var mısınız babayiğitler?



Şeref kürsüsü

Karadenizli engel tanır mı? Çayeli'nde düz arazi bulunamayınca çatıya halı saha yaptılar.

Zap'tiye

64 yaşındaki Tom Cruise, 65 yaşındaki bir adamı canlandırması için saatler süren bir plastik makyajla yaşlandırıldı!

Ne demiş?

"Yaşlandıkça kadınların saç rengi, erkeklerin çenesi açılır. Bu yüzden kuaförler sarışınlardan, kahvehaneler memleketi kurtaran adamlardan geçilmez." (SanalMedyadan}