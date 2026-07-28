Rahmetli Neşet Ertaş'ın yıllar önce söyledikleri meğer bugünü işaret ediyormuş:

"Ah, yalan dünyada, yalan dünyada,

Yalandan yüzüme gülen dünyada..."

Baksanıza, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de düzenlediği törene "destekçi görünümlü figüranlar" doldurulmuş diyorlar. İddiaya göre bu 300 kişilik sahte taraftar grubu, adam başı 950 lira ödenerek otobüslere bindirilmiş. Sonra da onlara "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" gibi sloganlar ezberletilip prova yaptırılmış. Ardından da grubu Sarıyer'deki toplantı salonuna oturtup, "Tuvalete bile gitmeyeceksiniz" diye sıkı sıkı tembihlemişler...

Oğluyla beraber toplantıya katılan bir kişi, kendisiyle röportaj yapan muhabire "Ajanstan geldik, 20 minibüsle. Bize ne dedilerse onu yaptık. Benim Kılıçdaroğlu ile işim olmaz" deyivermiş.

Patatesten tereyağı, glikoz şurubundan bal, fıstık yerine bezelyeli baklava, kiremit ve boyalı talaştan pul biber üretebilen "simyacı" kardeşlerimiz (!) sonunda düz adamdan fanatik partili de yapmış olabilirler, şaşırmam. Önümüz seçim... Bence vatandaşlar miting meydanlarına alınmadan sorgulansın. Parti programından iki madde söyleyemeyen içeri alınmasın...



Bir Bodrum raconu daha

Geçenlerde size Bodrum'da 70 bin lira karşılığında yat sahibi gibi görünüp profesyonel video ve fotoğraf çekimi hizmeti alanlardan söz etmiştim. Bugün de Bodrum koylarındaki yeni hava atma yöntemini tanıtacağım.

Bodrum'da deniz taksiyle beach'e giriş lüks trend oldu.

Beldede yaz sezonuyla birlikte deniz taksiler, bazı tatilciler için ulaşımın ötesinde bir "gösteriş aracına" dönüştü. Yalıkavak ve Türkbükü arasında kullanılan bu hizmette, beach'lere dikkat çekici bir giriş yapmak isteyenler karayolu yerine denizi tercih ediyorlar.

Bölgede kullanılan 12 metrelik botlarla yapılan ulaşımın, özellikle sosyal medyada daha iddialı görüntüler elde etmek isteyenler tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Bazı tatilciler, karadan giriş yapmak yerine bottan inerek, beach ahalisinin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.



Küllerinden doğan Vargas

Allah'tan şu Filenin Sultanları var da sporda biraz yüzümüz gülüyor.

Son şampiyonada yine ortaya büyük bir karakter koydular, çalıştılar, inandılar, azmettiler ve bir kez daha bizlere şampiyon olmanın sevinç ve gururunu yaşattılar. Sadece bir voleybol takımı olmanın ötesine geçip, bir kez daha Türk kadınının gerçek gücünü ortaya koyarak pek çok genç kızımıza ilham verdiler.

Kuşkusuz hepsi birbirinden başarılıydı ama biri vardı ki, azmi ve kararlılığıyla küllerinden doğup dünyayı kendisine hayran bıraktı: Melissa Vargas...

Küba'da henüz 13 yaşındayken sakatlandığında "Kariyeri bitti" denilerek bir köşeye atılan Vargas'a Türk Voleybolu ve Fenerbahçe kucak açtı.

Sahadaki müthiş hücum gücü, hırsı, Türk bayrağına olan sevgisi ve "Ben Malatyalı Vargas'ım" demesiyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Vargas, azmin ve pes etmemenin yaşayan en gerçek simgesidir.



Zap'tiye

Rakı firması milyarlık reklam kampanyası yapsa bu kadar etkili olmazdı. Partinin isminin "Yeni" olacağı zaten mezar başı partisinden belliydi!

Gaf kürsüsü

Sevgili Tansu Sarı'nın tespiti: 360 TV'deki "Baskın" filminde bebeğini komiser Şahin'e (Ekrem Bora) teslim ettikten sonra tutuklanan Poyraz (Cüneyt Arkın) 8 yıl yattığı cezaevinden çıktıktan sonra 10 yıldır oğlunu görmediğini söylüyor. Ancak tanıştığı çocuğu Deniz'e "Senin 8'inci doğum günün" diyor.

Ne demiş?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: "Biri de yazmış sen neden gitmiyorsun? Ahlaksız videom yok, Dekontlarım, EFT makbuzlarım yok. Yatlar, katlar, tapu, senetlerim yok market poşetinde dolarım, cemaatlerin elinde yularım yok. Neden gideyim ki..."