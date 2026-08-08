Her gün bir gazetecinin (!) ismi, adli kovuşturmaların içinde geçiyor. Peki bunların hangisi gerçekten gazeteci? Hangisi muhabirlik yapmış, haber merkezinde çalışmış, adliyeye, yangına koşmuş, polis telsizi dinlemiş?

Ekranda bağıra çağıra nutuk atan herkes geldiği yere bakmadan kendini gazeteci ilan ediyor. Sonra da içinde yer aldığı bataklıkta boğulup giderken, gazetecilik mesleğini de lekeliyor. Çünkü yazdıkları haberler nedeniyle değil, içinde yer aldıkları "organizasyonlardan dolayı" kovuşturuluyorlar.

Sevgili meslektaşım Burhan Akdağ geçenlerde bu konuda enfes bir yazı kaleme aldı. Aktarıyorum:

"Bugün genç meslektaşlarıma tek bir tavsiyem var. Şöhrete özenmeyin. Koltuğa özenmeyin. Ekrana özenmeyin. Muhabir olun. Sokağı öğrenin. İnsanları dinleyin. Çünkü gazetecilik... Makyaj odasında değil... Saha çamurunda yetişir... Ben kırk üç yıldır aynı masanın başındayım. Kalemimi satmadım. Objektifimi karartmadım. Belki çok para kazanmadım. Belki köşklerim olmadı. Belki milyonluk teknelerim de... Ama geceleri başımı yastığa koyduğumda vicdanımla kavga etmedim. Çünkü biliyorum... Gazetecinin gerçek serveti banka hesabı değildir. Gazetecinin gerçek serveti... Satılık olmayan kalemidir.

Ve unutulmasın...

Kalem satıldığı gün yalnız gazeteci değil... Gazetecilik de kaybeder."

Altına imzamı atıyorum kardeşim.

İBB'den kesin çözüm (!)

Değerli dostum ve okurum Ali Aktulga, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent sorunlarına getirdiği çözümü (!) ironik bir dille kaleme almış: "Kim demiş İBB çalışmıyor diye? Defalarca bozulan ve ancak günler sonra onarılabilen Mecidiyeköy metro alt geçidinde bulunan ve neredeyse 200 metre uzunluğundaki yürüyen bantlar için kesin çözüm getirdi belediyemiz. Sorun bir daha tekrar etmeyecek şekilde ortadan kalktı şükür. Aktif spor yapmamıza yardımcı olan İBB, söktü attı bantları.

Yürüyen bant yok, sorun da yok!.."

Evlilik romantizmi öldürür mü?

Geçen hafta eşinin kullandığı tuvaleti kullanmaktan kaçınan, gaz çıkarmanın romantizmi öldürdüğünü söyleyen eski futbolcu Rio Ferdinand üzerinden başlayan tartışmayı köşeme taşmıştım. Aktif okurlarımızdan Cihan Ramoğlu'nun da bu konuda söyleyecekleri var:

"Rio Ferdinand bey çok haklı. Biz erkekler hayatımız boyunca kadınlara bir kraliçe, bir prenses gibi davranıyoruz, en insani ihtiyaçlardan muaf sanıyoruz! Yani erkeklerin bir çoğunun, bir kadının tuvalete gidip büyük abdestini yaptığını düşündüğünü bile düşünmüyorum! Sanki hepsi bir peri. Evlendikten sonra peri masalı bitip sınırlar kalktığında romantizm çöküyor, evinin kadını çocuklarının anası oluveriyor. Erkek de çıkıp hani yeni arayışlara yelken açıyor ya... Bu tamamen kadınları koyduğumuz yerle ilgili. Oysa onlar da ruhen birebir erkek gibi olup, bedenen farklı. Erkek cinsine karşı kadınlığını her fırsatta kullanan ve istediklerini elde eden tür olarak kodlamalıyız. Bir kadın 80 liralık abonelik açıyor ve bütün erkekler içine düşüyor, neden? Eskilere bakalım, karı koca arasında dahi bazı mahremiyet sınırlarının olmasının artılarını konuşamayacak kadar çıplaklığın içine batmışız! Minibüste, ön koltukta oturan çatalı çıkmış, tangası ortada bir kadına romantizm hissedip, düşürdüğü mendilin peşine de düşemezsiniz. Naçizane!"

Gaf'let kürsüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Diploman nerede?" diyen CHP Dış İlişkiler Uzmanı Zehra Zuhal Atalar Laçin'in; Doçentlik, Master, Doktora ve Yüksek Lisans belgelerinin tamamı sahte çıktı.

Zap'tiye

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın formasının arkasına M.Salah yerine "Maşallah" yazdırsa yeridir.

Ne demiş?

"Kafedeki masadan kalkarken yarım şişe suyu yanına alan kızla evlenin beyler ama sakın ayrılmayın, donunuza kadar alır." (Sanal medyadan)