Hep yazıp duruyorum. "Yerel medya çok önemlidir" diye. Ne yazık ki merkezleri İstanbul'da bulunan pek çok gazete ve televizyon, Türkiye'yi sadece bu şehirden ibaret sayan bir anlayışa sahip oldular. Oysa insanlar gazete sütunlarında ve ekranda kendi yansımalarını görmek, yakın çevresini anlatan haber ve görüntüleri izlemek ister. Bu nedenle memleketin gerçek nabız atışlarını ölçen, "yerel" medyadır.

Bu konuda A Haber'in çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini bu sütunlarda defalarca yazdım. A Haber'in çalışkan muhabirleri bir gün karpuz, ertesi gün incir üreticisiyle tarladalar. Çanakkale'den peynir tatlısı yapımı, ardından Erzurum'dan cağ kebabının incelikleri...

A Haber'in bu duyarlılığı, Anadolu insanı nezdinde asla karşılıksız kalmıyor. Daha geçen ay Erciyes Yerel Medya Ödülleri'nden üç şahane ödülle döndüler.

"Marifet, iltifata tâbidir" derler. Bu vesileyle Genel Yayın Yönetmeni'nden stajyer muhabirine kadar A Haber'in bu örnek çabasına katkı veren tüm değerli mesai arkadaşlarıma buradan bir göz kırpmak istedim.

İyi ki varsınız.

Bu ne yaman çelişki?

Yiğit Özgür adlı karikatüristin çizimine sanal medyada rastladım. Görünce fena halde canım sıkıldı. Boks ringlerinde raunt sayısını gösteren bikinili kızlara atıfta bulunarak, çarşaflı kadını camide namaz rekâtını gösterirken betimlemiş. (!) Aman da ne komik...

Kimin neye inandığı ile ilgilenmem ama inanca saygısızlığı önemserim. Saygısızlığın bu kadarına pes!

Öte yandan Diyarbakır'daki tarihi Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret eden şortlu Fransız erkek turistin bacaklarını tülbentle kapatarak içeri girdiği bir fotoğrafı görüyorsunuz. Cemaat yanına gitmiş, teşekkür ederek turistin sırtını sıvazlamış.

Soruyorum, sizce hangisi gavur? (!)

Gel de Ahmet Kaya'nın, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na ait "Başım Belada" şarkısını mırıldanma:

"Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık / Nerden baksan ahmakça..."

Kemerleri bağlayın!

Bir deli kuyuya taş attı, şimdi 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor.

Kaynağı belirsiz dedikoduya göre bugün saat 17.33'te dünyanın yer çekimi 7 saniyeliğine kesintiye uğrayacakmış. İnsanlar da dahil, yere bağlı olmayan her şey 20 metre yükselip sonra "pat" diye zemine çakılacakmış.

Böyle zırvalara daha önce de rastlamıştık. Maya Takvimi'ne göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu gelecekti, gelmedi. Dünya Kupası'nın finalinde uzaylılar gemileriyle sahanın ortasına ineceklerdi, gerçekleşmedi.

Şimdi de yer çekiminin kesileceği saçmalığı başımıza bela oldu. Koskoca NASA bile açıklama yaptı, "Böyle bir şey mümkün değildir" diye.

Yine de o saatte bir yerlere tutunmakta fayda var. (!) Ne demiş atalarımız?

"Eşeğini önce sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a emanet et!.."

Şeref kürsüsü

Şanlıurfalı Kayan Ailesi, sünnet düğününde takılan tüm altınları, şehit ailelerinin üniversitede okuyan çocuklarına bağışladı.

Zap'tiye

Erkekler ilk 25 yıl anneleriyle babaannelerinin kavgasını izler. İkinci 25 yıl eşleriyle annelerinin kavgasını. Üçüncü 25 yıl da eşleriyle gelinlerinin kavgasını. Ne bitmez çileymiş...

Ne demiş?

Bir sanal medya yazışması: Yafes: Küçükçekmece Adliyesi'ne nasıl gidebilirim? Metrobüsteyim şu an. Yarım Deli: Beylikdüzü'ne gelirken şoförü bıçakla.