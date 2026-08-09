TRT'nin 15 Temmuz'u anlatan Asırlık Gece dizisinden çok umutlu olduğumu daha yayınlanmadan bu sütunlarda ifade etmiştim. Çünkü çok sağlam bir kaynağı, Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve büyük ses getiren aynı adlı kitabını eksen alıyordu. Dahası, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'ına, Genelkurmay Başkanı'ndan Diyanet İşleri Başkanı'na kadar gecenin tüm yakın tanıklarının röportajlarıyla desteklenip adeta modern çağın en büyük destanına dönüştürülmüştü. Buna; her karakteri, aldıkları ücret karşılığı değil, "vatan borcu" olarak görüp canlandıran muazzam oyuncu kadrosu, müthiş prodüksiyon ve başarılı reji de eklenince ortaya bir diziden fazlası çıktı.

İlk bölümün ardından şöyle düşündüm: "Bu yapım, dizi yorgunu olan bana bile gelecek haftayı iple çektiriyorsa, tamamdır." Nitekim seyircinin büyük teveccühü de bunu kanıtladı.

O gecenin yarattığı kahramanların adeta sonu gelmiyordu. Medya sayesinde öğrenip tanıdıklarımızın yanı sıra; mahalle muhtarından, Türksat teknikerine, cami imamından, televizyon kanalı yöneticisine kadar içimizden çıkardığımız onlarca gizli kahramanı izlemek, bu vatanın bir evladı olarak beni nasıl gururlandırdı anlatamam.

Buradan Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum. Bu dizi, önümüzdeki dönem eğitim öğretim müfredatına alınıp, tarih dersi niyetine okullarda öğrencilere izletilsin. İzletilsin ki, ileride vatana kast edeceklere karşı güç, cesaret ve ilham kaynağı olsun.

Her pisliğin altından çıkıyorlar

24 Haziran 2021 tarihinde Miami'nin kuzeyinde Surfside denilen yerde 12 katlı lüks bir bina olan Champlain Towers çöktü. Bunun bir komplonun parçası olduğu konuşuluyor. İddialar şöyle: Dünyanın en büyük virüs tarama şirketinin sahibi John McAfee, İspanya'da gözaltına alındıktan sonra büyük yankı uyandıran bir tweet attı: "Elimden öyle bilgiler geçiyor ki inanamazsınız. Dünyada çocuk ticareti yapan çok güçlü bir çete var. Kimlere kadar uzandığını burada söyleyemem. Çocukları kaçırıyorlar, organlarını satıyor ya da başkalarına peşkeş çekiyorlar. Bunların merkezi de Central Amerika. Bununla ilgili elimde büyük bir hard disc var. Bunu kuzey Miami'de koordinatlarını verdiğim bu evde tutuyorum. Beni intihar ettirmeye çalışıyorlar. Eğer intihar ettiğim söylenirse inanmayın. Beni öldürmek istiyorlar. Başıma bir şey gelirse bu hard disc'i bulun."

Bu tweet'ten kısa bir sonra söz konusu bina çöktü. Ancak kurtarma çalışmalarına IDF'in (İsrail Savunma Kuvvetleri) dışında kimse yaklaştırılmadı. İspanya'dan Türkiye'ye uçmak üzereyken havaalanında yakalanıp ABD'ye gönderilen McAfee'nin akıbeti ise bilinmiyor.

Sevginin en saf hali

Sizce sevginin kaç hali vardır? Ben en çok fotoğrafta gördüğünüz bu "en saf" halini makbul görürüm.

Kocası, okuma yazma bilmeyen eşi ilaçlarını zamanında alsın diye kutuların üzerine şekiller çizmiş. Sabah için bulut, öğle için güneş, akşam için yıldız resmi. Şimdi bu amcanın, karısının gözlerine hülyalı hülyalı bakıp "Seni seviyorum" demesine, onu çiçeklere boğup şiirler yazmasına gerek var mı? Ama eminim onu da yapıyordur... Muhtemelen bir yastıkta yarım asrı devirmiş olmalılar. Belli ki geçen yıllar onları birbirlerine karşı daha düşünceli, daha duyarlı, daha önemli hale getirmiş.

Aynı duyguyu Venezuela depremi sırasında 82 yaşındaki adamın, 80 yaşındaki karısını korumak için onun üzerine kapandığı görüntüyü izlerken de hissetmiştim.

Küçük bir tohumdan, koca bir çınara... Yıllara yenik düşmeden sevgisini büyütüp, yeşillendirenlere selam olsun...

Gaf'let kürsüsü

Fondaki şekillere dikkat etmek lazım. Aksi halde Fenerbahçe Stadı'nda olduğu gibi basın toplantısı yapanlar "antenli" hale gelebilir.



Ne demiş?

Okurumuz Serdar Güz'ün yorumu: "Bennu Gerede'ye neden yurt dışı yasağı konuluyor ki? Yurt içi yasağı olmalı aslında. Mecburi olarak sınır dışı edip yurda dönmesine izin vermemek gerek."

Zap'tiye

Yüzde 99 nem oranı nedir yahu? Solungaçlarımız olmadan nasıl nefes alacağız?