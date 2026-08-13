Uluslararası arama motoru Google, yakınlarda bir algoritma güncellemesi yaptı. Böylece bizim gibi vatanperver medya kuruluşlarının dijital alandaki "görünürlüğünü" iyice daraltıp, muhalif medyayı, tahripkâr sendika ve örgütleri, işleri güçleri "kes yapıştır" olan sözde haber sitelerinin önünü açtı. Bizler artık "keşfet" bölümünde çok daha az yer alıyoruz. Bizim yerimize, yıkıcı muhalefet yapanlar, terörsüz Türkiye projesine çomak sokmaya çalışanlar, Türk toplum yapısının temellerini dinamitlemek için şiddeti, eşcinselliği, fuhşu övenler Google trafiğinde tıpkı ambulans, polis ya da itfaiye araçları gibi "geçiş önceliği" kazandı.

Düşünün; ben 46 yıllık deneyimimle haber ya da yorum yazacağım, Google efendi benim yerime yazımı kopyalayıp para kazanan sözde haber sitelerini önüme geçirip "Keşfet" bölümüne onları koyacak! Oh ne güzel dünya...

Artık Dijital Telif Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesi, aynı zamanda Google gibi Türkiye'nin geleceğine sinsice ipotek koymaya çalışan içten pazarlıklı oluşumlara dur diyecek yasal yaptırımların devreye alınması gerekiyor.

Önemle altını çiziyorum: İnternet alemindeki "algoritma tuzağı" artık ülkenin bekâ sorunu ve öncelikli düşmanıdır. Bunun asıl sosyal yıkımını korkarım önümüzdeki 10 yıl içinde göreceğiz.

Buraya tarih adına not düşmek istedim.

Keşke bizde de olsa

Fransa'da bir baba, iş arkadaşlarının kullanmadıkları yıllık izinlerini gönüllü şekilde devretmesi sayesinde toplamda 350 gün ücretli izin elde etti.

Bu uygulama, küçük kızının kanser tedavisi süresince onun yanında olabilmek için uzun bir süre işine ara vermesine imkan tanıdı.

Fransız iş mevzuatına göre, çalışanlar ciddi ailevi sorunlar yaşayan bir meslektaşlarına kendi izin haklarını aktarabiliyor. Bu kapsamda birçok çalışan, izinlerinden günler bağışladı ve bu süreler birleştirilerek işveren tarafından onaylandı.

Toplanan izin günleri sayesinde baba, maddi kayıp yaşamadan kızının tedavi süreci boyunca onunla birlikte kalabildi.

İnsan, içinden "Keşke bizim ülkemizde de böyle bir uygulama olsa" diye geçirmiyor mu?

Motorculara samimi uyarı

Teslimatı zamanında yetiştirmek için diğer araçların yol güvenliğini tehlikeye atma hakkınız yok.

Kask kameraları ile elde ettiğiniz görüntüleri kesip biçerek sanal medyada kendinizi haklı çıkarma hakkınız yok.

Abartılı egzoz gürültülerinizle uyuyan hastayı, yaşlıyı, bebeği, ders çalışan öğrenciyi rahatsız etme hakkınız yok.

İki aracın arasından gitme hakkınız yok.

Sağdan sollama hakkınız yok.

Kaldırımda sürme hakkınız yok.

Kaldırıma yayaları engelleyecek şekilde park etme hakkınız yok.

Emniyet şeridinden gitme hakkınız yok.

Ters yola girme hakkınız yok.

Yaya geçidini yayaymış gibi kullanıp karşıya geçme hakkınız yok.

Kırmızı ışıkta geçme hakkınız zaten yok.

Anlaştık mı canım kardeşlerim?..

Ne demiş?

Gaf kürsüsü

Sahneye çıkmak için 3,5 milyon Euro isteyen Ajdar, bir mekanda 80 TL karşılığında 4 saat Kürtçe şarkı okudu. (4 saat masada kalabilen müşterilere ne ödendi acaba?)

Zap'tiye

ABD'ye muhalif bir başka ülke daha (Kolombiya) depremle yerle bir oldu. Üzerinde gezindiğimiz yerkabuğu daha hangi sırları saklıyor acaba?