Selin Şekerci, geçenlerde kadın oyunculara dayatılan "yaş mobbingi" konusunda çok çarpıcı sözler sarf etti. Başrolü paylaştığı, kendisinden çok daha yaşlı erkeklerin bile onu yaşlı bulduğunu söylen Şekerci, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Görsel olarak yaşımdan küçük gösteriyorum ama kimsenin umurunda değil. İstiyorlar ki 35 yaş üstü erkeklerin yanında 23-24 yaşında kızlar görsünler. Birçok işi bu yüzden kaybettim. Yaşıtlarımın ve benden büyüklerin yanında nedense yaşlı bulunuyorum. Anne rolleri için ise 'Bundan anne olmaz, daha küçük' diyorlar. Peki benim tam olarak ne yapmam gerekiyor?"

Bence yerden göğe kadar haklı. Bizim dizi ve sinema sektöründe kadınlar için "ara yaş" yok. Oysa ABD ve Avrupa'da başrol karakterleri için yaş skalası çok geniş. Bizde ise ya "çıtır sevgili" olacaksın ya da "ununu elemiş, eleğini asmış" anne. Arası için sadece yan karakter oynama şansı veriyorlar.

Sadece o kadar mı? Keşke öyle olsa. Özellikle genç oyuncuları hunharca "tornadan" geçiriyorlar. "Senin göğüslerini büyültmemiz lazım." "Bu bavul gibi kalçalarla olmaz." "Önce bir diş estetiğine uğraman gerekiyor." Ya da "İlk olarak şu kemerli burnundan kurtulmalıyız" gibi...

Öyle olunca da diziler, filmler "tek tip" oyuncu profilinden geçilmiyor. Onları ekranda gören genç kızlar da bu görünümü bir "zorunluluk" sayıp estetik kliniklerinin önünde kuyruk oluyor.

Bence tüm kadın oyuncuların bu insanlık dışı muameleye tepki göstermesi lazım.

Bedeli 1764 lira mı?

Taksim'in ortasında Güney Koreli kadını canlı yayında taciz eden ve ona dakikalar boyunca büyük korku yaşatan 65 yaşındaki rezil adam yakalandı. Peki sonra ne oldu? 1764 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Oysa o olay Güney Koreli fenomenin açtığı canlı yayın aracılığıyla tüm dünyada binlerce kişi tarafından dehşetle izlenmişti. Yani bir turist kadının, İstanbul'un göbeğinde tacize uğramadan yürüyemeyeceği gibi son derece kötü bir imaj oluşmuş, muhtemelen büyük sempati beslediğimiz Güney Koreliler başta olmak üzere pek çok turist İstanbul rezervasyonlarını iptal etmişti.

Türkiye'nin turistik imajını tek başına yerle bir eden o kart zampara ise 1764 lira ile kurtuldu.

Şimdi 176 milyon dolar harcasan o imajı yenileyemezsin...

UEFA, FIFA'yı ezdi

Dünya Kupası'nda maç yönetmek için görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdülkerim Artan, ABD tarafından havaalanında durdurulup ülkesine geri gönderilmiş, Trump'ın kuklası haline gelen UEFA da bu ırkçı ve faşist uygulamaya sesini çıkartmamıştı.

FIFA ise önceki akşam Avusturya'da oynanan PSG - Aston Villa arasındaki Süper Kupa finalinde jest yaparak Somalili hakem Artan'ı görevlendirdi.

FIFA'nın ayıbını kapatan UEFA, böylelikle "Biz futbolu FIFA'dan daha adil yönetiriz" mesajını da tüm dünyaya vermiş oldu.

Gaf'let kürsüsü

Yabancı maç yayınlarıyla başı dertte olan TRT'ye bir gol daha: Süper Kupa finalinde İngiliz taraftarın gol sevinci "olduğu gibi" ekrana yansıdı.

Zap'tiye

"Allah'ım benden al, oğluma ver" duası kabul olmuş bir baba.

Ne demiş?

"Benim çocukluğumdan beri hayalim bu stüdyolardı. Şu kamera var ya, koynuna alıp yatasım geliyor." (Atv'deki Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Naciye'nin sözleri)