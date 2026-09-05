Aklın yolu bir. Şeytani DJ Anyma'nın 12 Eylül'de Ataköy'de vereceği konserle ilgili uyarı yazımı yazdıktan saatler sonra "zehirli etkinlik", İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi.

O yazımda da belirttim, sakın ola ki yasakları, sansürü, düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini savunduğum sanılmasın. Benimki, her babanın evladını korumak için ortaya koyduğu bir koruma refleksiydi. Kaldı ki; Anyma'nın icraatı, ne sanat ne de ifade özgürlüğü içinde kendine yer bulabilir. Önceki konserlerden çekilen görüntülere bir bakın, bunun "müzik etkinliği" ile uzaktan yakından ilgisi var mı? Bilinçleri, bilgisayar ortamına aktarıp, şeytanın hükmedeceği tek elden bir dünya düzeni kurmak için çocukların, gençlerin beyni yıkanıyor. Hatta bu konserin hipnotik etkisi olduğu, izleyenleri gözüne far tutulmuş tavşana çevirdiği de uzman psikolog ve iletişimcilerin yorumları arasında yer alıyor. (Bkz: Mustafa Sabri Başer ve Metehan Avcı'nın makaleleri)

Daha önceki konser organizasyonlarında neredeyse serbest bir uyuşturucu kullanma ve paylaşma ortamı oluşturulduğu da iddialar arasında.

Ayrıca iletişim uzmanlarının yaptığı değerlendirmede adeta bir "Dijital Tapınak Mimarisi" oluşturulduğu ve bilinç ile bedenin dijital manipülasyonlarla bu sistemin içine alınmaya çalışıldığı da vurgulanıyor. Bu bağlamda; konserlerde kullanılan teknolojik unsurların yalnızca sanatsal deneyim çerçevesinde değerlendirilmemesi, bireysel ve sosyal etkilerinin toplumsal güvenlik perspektifinden ayrıca incelenmesi gerektiği de belirtiliyor.

Özetle; kültürel imha projelerinin, üzerine "sanat ve ifade özgürlüğü" pelerini giydirilmiş "şeytani faaliyetler" olduğunun bilincine varmamız gerekiyor.

Sahne şovları, sosyal medya ve yayın platformları ile etrafımızı saran bu "dijital kuşatma" bana göre en büyük bekâ sorunumuzdur.



İstikbal köklerdedir!

Yakından Kumanda'nın bilinçli okurları, Anyma hakkındaki uyarı yazıma büyük destek verdiler. İşte kadim okurlarımdan Cihan Ramoğlu'nun değerlendirmesi:

"Anyma üzerinden müziğin ne kadar etkili bir silah olduğunu görmüş bulunuyoruz! Türk müzik eserlerinin dünyada nasıl karşılık bulduğunu da sık sık okuyoruz. Türk dizi sektörünün dünyada yakaladığı başarıyı, Türk müzik sektörü neden yakalamasın? Ama başkalarını taklit ederek ya da ne dediği anlaşılmayan bir dil kullanarak değil, özgün çalışmalarla! Bunun için müzikle ilgilenen üreticiler, yapımcılar ve sanatçıların dünyada ses getiren Türk müzik eserlerinin izini sürmesi neler, kimler, hangi tarzlar daha çok seviliyor ve onlardan esinleniliyor bir bakmaları ve işin peşini bırakmamaları gerekiyor. Nükhet Duru'dan Selda Bağcan'dan alıntılar yapıyorlar, Anadolu Rock'tan esinleniyorlar. Müzik dünyasında istikbal köklerdedir! Müzik bir endüstri. Sadece telifini alsanız büyük para. Bizim bu sektörden daha fazla getiri elde etmemiz mümkün."



Bu daha fragman

Sevgili olurum Cevdet Özcan, geçen hafta dikkat çektiğim "tribün provokasyonu" konusuna boyut ve derinlik kazandırmış:

"Sayın Aytuğ, lig uzun bir maraton. Bu süreci bozmak isteyenler için Amed Sportif Faaliyetler maçları biçilmiş kaftan. Bu maçlarda Amed aleyhine oluşacak hakem hataları bahane edilerek ortam gerilecektir ve bu sürece en büyük zarar bu maçlarda verilecektir. Kocaelispor maçı başlangıçtır. Saygılarımla."



Zap'tiye

Japonlar küfür kullanıldığında elektrik akımıyla çarpan bileklik yapmışlar. Bizde kullanılsa santrallara gerek kalmadan ülkenin tüm elektrik ihtiyacı karşılanır.

Gaf kürsüsü

Özlem Gürses SZC TV'deki programında "Bu gece mazota yine zam gelecek. Diyelim ki yerli ve milli TOGG'unuz var. Deposunu kaça dolduracaksınız?" demesin mi? (TOGG elektriklidir)

Ne demiş?

Otobüsteyken sutyeninin içindeki parayı çaldıran kadına karakolda soruldu: "Nasıl oldu da fark etmedin?" Kadın: "Adamın kötü niyetli olduğunu bilemedim!.."