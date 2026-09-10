Yazın ergenleri oyalamak için ekrana sürülen sabun köpüğü dizileri pistten alalım lütfen. Çünkü mekanın gerçek sahibi A.B.İ. geldi.

Aslında dizinin işi çok zordu, önünde büyük bir handikap vardı. Baş kadın karakter değişmişti. İntikam alınacak düşman da öyle. Birbirinden tamamen ayrı iki hikayenin kuyruğunu birbirine bağlayıp, macerayı kesintisiz, aynı tempoda devam ettirmek büyük bir senaryo ve reji manevrası gerektiriyordu. Başardılar...







Kenan İmirzalıoğlu'nun etrafında çok farklı bir oyunculuk halesi var. O büyülü, parlak halka, ne yapıp edip seyirciyi içine alıveriyor.

Bu sezon A.B.İ. seyircisini bir başka "konfor" daha bekliyor. Bu ayrıcalığın ismi Bergüzar Korel... Gelir gelmez dizinin havasını bir anda değiştirdi. Ayrıca Kenan İmirzalıoğlu'nun yanına da fena halde yakıştı.

Geçen sezonun lokomotif oyuncusu Diren Polatoğulları (Behram) saf değiştirip "düşman" bayrağını Mustafa Üstündağ'a (Saruhan) teslim etti. Sevgili Mustafa da tam dişine göre bulduğu bu karakteri keyifle çiğnemeye başladı. Saadet Işıl Aksoy ise "Rüya" karakterini gerçekten ışıl ışıl parlatıyor.

Geçen sezonun flaş dizisi A.B.İ. bu yıl da seyirciyi sürekli ters köşeye yatırarak salı akşamlarının tiryakiliği olacağa benziyor.



Motorcular çok dertli

Oldum olalı şu motosiklet olayına alışamadım. Otomobilleri, özellikle de klasikleri çok severim ama elim bir türlü motosiklet gidonuna gitmedi. Ancak motor tutkunu çok dostum ve akrabam var. Hepsi de birer motosiklet grubunun üyesi.

Aslında bu grupları çok önemsiyorum. Motosiklet sürüşüne emniyet, bilgi ve disiplin katan çok önemli oluşumlar. Örneğin, bir tura çıktıklarında bölgeyi en iyi tanıyan, en tecrübelisi "öncü" oluyor. İkinci tecrübeli ise konvoyun arkasını kollayan "artçı" görevini üstleniyor. Her seyahat öncesinde de toplantı ve brifing şartları var.

Ancak bu profesyonellerin bir derdi bulunuyor: Özellikle şehirler arası otobanlarda kendilerine konulan hız sınırının, otomobillere oranla çok düşük kaldığını, bunun da trafiği tehdit edip ölümlü kazalara yol açtığını belirtiyorlar.

Malum, otobanlarda yüksek hız kadar, çok düşük hızlarda seyretmek de tehlikelidir. Sevgili motor tutkunu dostlarım bu konuda Avrupa standartlarının göz önüne alınmasını talep ediyorlar.

Duyurması benden. Elçiye zeval olmaz.



Kasklı kavga mertlik değil

Hazır söz motosikletlilerden açılmışken devam edeyim:

Hemen her gün haber bültenlerinde motosikletlilerin, özellikle de motokuryelerin karıştığı trafik kavgalarını izliyorum. Hemen hepsi kasklarıyla kavgaya dalıyorlar.

Kavga etmek, şiddete başvurmak zaten kabul edilemez de, karşıdaki savunmasızken kaska güvenerek yumruk sallamak da delikanlılığa yaraşmıyor. Kaskını çıkaran da onu bir silah olarak kullanıp, karşısındakinin kafasını, gözünü kırıyor.

Yumruk yumruğa kavganın da bir raconu, mertliği, adaleti olmalı.



Ne demiş?

Türkiye-İtalya voleybol maçından tribün pankartları: "Baklava tiramisudan, lahmacun pizzadan daha iyidir."

Zap'tiye

"Robinson Crusoe ve Cuma"nın Robinson'u Serhat Kılıç ile Cuma'sı John Nyambi'nin ölüm tarihleri aynı oldu. John Nyambi, 5 Eylül 2017'de, Serhat Kılıç ise 5 Eylül 2026'da hayatını kaybetti.

Gaf kürsüsü

Tansu Sarı'nın tespiti: Halk TV'de Dumlupınar'dan yapılan 30 Ağustos yayınında hoşaf dağıtılırken sunucu Serhan Asker "Neden cam bardakta dağıtmadınız?" dedi.