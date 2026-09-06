New York'tan dönen iki Türk kızının ABD izlenimleri sanal medyada viral oldu. "Amerika şişirilmiş bir balon" diyen kızlar, orada yaşadıkları olumsuzlukları aktarırken, Amerika hayali kuranları da ters köşeye yatırdılar:

"ABD'de en çok reklamı yapılan şehirler bile çok berbat. Hayalinizdeki New York nasıldır bilemem ama eğer İstanbul'da ya da Avrupa'nın şehirlerinden birinde yaşadıysanız, bence Amerika şişirilmiş koca bir balon. Bize neden 10 yıllık vize verildiğini anladık sonunda. Neden biliyor musunuz? Bir kere kullanıyorsun, bir daha gelmezsin zaten.

Ben New York'tan 'Umarım bir daha buraya gelmek zorunda kalmam' diyerek ayrıldım. Los Angeles'mış, Miami'ymiş, hiçbirini görmek istemiyorum. Hatta hiçbirini görmeden ölsem çok sevineceğim. Ben bu kadar tehlikeli bir yer görmedim hayatımda. Anne baba olup çocuğumu buraya göndersem çok merak eder, huzursuz olurdum. Evsizler çok fazla. Evet, Londra'da ya da başka Avrupa şehirlerinde de var evsizler ama onlar çok uysal ve zararsız ama buradakiler çok saldırgan. Çok korkutucu derecede. Bir insan evsizse enerjisi olmaz, güçsüzdür ama siz ne yediniz ne içtiniz kardeşim? Delirmişler, kafayı yemişler. Hele hava kararınca milletin yürüyüşü değişiyor. Ne oluyor? Deli sayısı artıyor. Bitmiş hayatlar yani. New York'ta hayat mı geçer? Eğer böyle başvurup da ABD vizesi çıkmayan varsa hiç üzülmesin."



Böyle dernekler de var

CHP, AHBAP ve CHP'li belediyeler... Parti, kurum, dernek ve kuruluşlara güvenimizi yok ettiler. İçimizi karartıp, milletin kalp damarlarını soba borusundaki "kurum" gibi tıkadılar.

Oysa bu memleketin şahane dernekleri de var. İşte örneği:

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Menderes Ekinler, bir dernek sayesinde 28 yıl kullandığı uyuşturucuyu bıraktı.

1971'de Konya'da doğan Ekinler'in yaşamı, arkadaşlarının "çok eğlenceli" diyerek verdiği uyuşturucuyla kabusa döndü. Eşi, 25 yaşında bağımlı olan Menderes Ekinler'den boşandı ve çocuklarıyla yuvasını terk etti. Ekinler, o günden sonra iyice uyuşturucunun pençesine düştü.

"Elime geçen her parayı uyuşturucuya verdim. Sokaklarda yatıp kalkıyordum. Kim olduğumu bile unutmuştum. Para için cep telefonumu da satmıştım. Kardeşim beni tam bir ay sokak sokak aramış ve bir köprü altında bulmuş" diyen Menderes Ekinler, kardeşinin internetten bulduğu 'Liman Ayık Yaşam Derneği' ile hayata tutundu.

Ekinler, "Kimse ben bırakamam demesin. Doğru insanlarla karşılaştıktan sonra bu illeti bırakabiliyorsunuz. Şimdi derneğimiz aracılığıyla yanıma gelen eski bağımlılara berberlik eğitimi veriyorum. Çok mutluyum" dedi.

Haydi haberci dostlar, hep kötünün peşinde koşmayalım. Bu aralar en çok bu tür haberlere ihtiyacımız var. Sıvayın kolları...



Trafik cep'ten yiyor

Dikkat ediyorum da, ne belediye ne halk otobüsleri ne de hatlı minibüsler kendileri için ayrılan ceplere giriyor. Cep boşken yolcu indirme bindirme işini tüm trafiği sekteye uğratarak yolun ortasında yapıyorlar. Arkasında onu bekleyen araçların içinde hastaneye giden hasta mı var, işine ya da okuluna yetişmeye çalışan vatandaş mı, hiç umurlarında değil. Kendi işleri görülsün de, gerisi tufan!

Yahu madem bu cepler yolcu indirme bindirme için kullanılmayacak, öyleyse araçların park edilmesine ayrılsın. Park yeri bulduğunda halay çeken İstanbullu için daha makbul bir hizmet olmaz mı?



Zap'tiye

Kendinizi bir başkasının gözünden görmedikçe ne kadar güzel olduğunuzu bilemezsiniz.

Gaf kürsüsü

"Sözcü gazetesinin sitesine girince zorla Sözcü TV izletiyorlar. Bu ne 'zekadır' yahu?" (Efsane sunucu Güler Kazmacı'nın serzenişi)

Ne demiş?

Milli voleybolcumuz Vargas'ın müthiş smacının ardından Azerbaycanlı spiker kendine hakim olamadı: "Vicdansız Vargas!.."