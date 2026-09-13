Gamers Nexus, Level1Techs ve bağımsız güvenlik araştırmacılarının yaptığı kapsamlı incelemede, bazı akıllı televizyonların ev ağındaki telefon, bilgisayar, akıllı saat ve diğer cihazları tarayabildiği; ayrıca izlenen içerikleri ACR (Otomatik İçerik Tanıma) teknolojisiyle takip ettiği ortaya konuldu.

Ev dinlemeleri başlı başına tehlike de, bir televizyon yazarı olarak beni en çok ilgilendiren, takip edilen kanal ve içeriklerin veriye dönüştürülmesi oldu.

Araştırmada test edilen bir televizyonda ACR sisteminin ayda yaklaşık 4 GB veri trafiği oluşturduğu bildirildi. Sistem, ekranda gösterilen içeriklerden dijital parmak izleri oluşturarak kullanıcının ne izlediğini belirleyebiliyor; buna HDMI üzerinden görüntülenen içerikler de dahil.

Malum, bizim ülkemizde resmi reyting sonuçları yaklaşık 2500 deneğin elektronik verilerinden elde ediliyor. Dev reklam pastası da peoplemeter denilen bu aletlerin gönderdiği verilere göre dilimleniyor. Dizilerin, programların akıbeti buna göre belirleniyor. Ama evlerdeki milyonlarca televizyonun gizlice gönderdiği izleme alışkanlıkları bambaşka bir şey. Bunu elde edebilmek için bir kolunu feda edebilecek televizyon yöneticileri tanıyorum. Muhtemelen bu müthiş bilgi hazinesi el altından "pazarlanmaya" başlamıştır bile.

Benim lugatımda buna "haksız rekabetin babası" denir.

Mutlaka önlem alınmalı.

Keşke sonunu da getirsek!..

Pet şişeye depozito uygulamasını ilk gündeme getiren ve Almanya'da başlayan bu medeni uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesine önayak olan yazar olarak, derin bir hayal kırıklığı yaşadığımı itiraf etmek zorundayım.

Geçenlerde bir dostum aradı. "Bir saattir bagajımda pet şişelerle otomatları dolaşıyorum. 5 makineye uğradım, ya dolular ya da arızalı" dedi.

Oysa uygulama büyük heyecan yaratmış, vatandaş da bu çevreci projeye yoğun ilgi göstermişti. Acaba bu otomatları günü gününe boşaltacak, arızalı olanları hemen onaracak imkana sahip değil miyiz? Hiç sanmıyorum. Derdimiz sadece "Saldım çayıra, Mevla'm kayıra" ilgisizliği.

Boşuna dememişler, "Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir" diye...

Bakü'ye ünlü çıkarması

Değerli meslektaşım, Moonlife Dergisi'nin sahibi Alper Alp ve değerli eşi organizasyon gurusu Berna Mıçı yine yaptılar yapacaklarını. Bu kez derginin ödül gecesi için can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü seçtiler.

2023'de Paris'te yapılan ve çok ses getiren ödül gecesinin ardından bu yıl 26 Ekim'de Bakü Kongre Merkezi'ne ünlü çıkartması gerçekleştirilecek. Onur ödülü alacak iki Yeşilçam çınarı Türkan Şoray ve Ediz Hun'un yanı sıra sanat, medya ve iş dünyasının A takımı da Bakü'de olacak. Gecenin sunuculuğunu ise Ebru Akel üstlenecek.

Zap'tiye

Ben "haber fotoğrafçılığı" diye buna derim. Aşırı sağcı Alman AfD Partisi lideri Alice Weidel ve mikrofonun gölgesi...

Gaf'let kürsüsü

Babasından harçlık alamayan genç, oluşturduğu kadın profili sayesinde babası ile flört edip üç yıl boyunca bir sürü para tırtıklamış.

Ne demiş?

"Tek patron müşteridir. Alışverişini başka yerden yaparak herkesi işten çıkarabilir." (Sanal medyadan)