İstanbul Modern; çocuk ve gençlerin eğitimine olanak sağlamak için geleneksel olarak her yıl düzenlediği 'Gala Modern'in, bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yaptı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; iş, cemiyet, sanat ve medya dünyasının en önemli isimleri katıldı.

500 davetlinin bulunduğu ve yurtdışından önemli koleksiyonerlerin de katıldığı gecenin sunuculuğunu, Rana Erkan Tabanca yaptı.

Gece, Las Vegas'tan gelen 'Duo MainTenanT' adlı ünlü dans grubunun gösterisiyle renklendi.



890 BİN LİRA GELİR

Gecenin sonunda, İstanbul Modern'in eğitim etkinliklerine destek sağlamak için müzayede düzenlendi. Raffi Portakal ve kızı Maya Portakal yönetimindeki müzayedede, davetliler resmen yardım yarışına girdi. Haluk Akakçe, Rahmi Aksungur, Koray Ariş, Osman Dinç, Burcu Perçin, Gülay Semercioğlu, :MentalKLİNİK, Arzu Başaran ve Fatma Tülin'in geceye özel olarak hazırladıkları çalışmalarıyla; 890 bin liralık gelir elde edildi. 'Gala Modern'in gerçekleşmesine emeği geçen herkesin ellerine sağlık; çünkü muhteşem bir geceye imza attılar.

