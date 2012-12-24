Atletico Madrid'de top koşturan başarılı futbolcumuz Arda Turan ile güzel oyuncu Sinem Kobal'ın üç yıllık ilişkilerini bugün resmiyete dökeceklerini tüm Türkiye, benim haberim ile öğrenmişti.

Cumartesi akşamı Madrid'den İstanbul'a gelen Arda; bugün ailesini alıp, Allah'ın emri peygamberin kavliyle, sevgilisi Sinem'i ailesinden isteyecek.

Arda, Sinem'i istedikten sonra iki ayrı kutlama yapacak! İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği Arda'nın kız isteme merasimi ve devamında neler yapacaklarının detayları:



ÇİFTİN İLK KUTLAMASI KUMKAPI'DA OLACAK

Kız isteme merasimi, Sinem'in baba ocağı olan Acıbadem'deki evde gerçekleşecek. Kız isteme ritüelinin ardından yüzükler takılacak ve Arda ile Sinem resmen nişanlanmış olacak.

Nişan için ilk kutlama, Kumkapı'da yapılacak. Turan ve Kobal aileleri, akrabaları ile birlikte Arda'nın günler öncesinden ayarladığı Kumkapı'daki bir restorana gidecek. Geceyarısına doğru sona erecek nişan yemeğinin ardından Arda ve Sinem yakın arkadaşlarıyla ikinci bir kutlama yapacak.

Bu kutlamanın adresi ise İstanbul'daki beş yıldızlı bir otel...

Çiçeği burnunda nişanlılar, sabaha kadar sürecek bu partide, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşacak.

Çifte kutlamayla nişanlanan çiftin, Mayıs ayında yapacağı düğünü şimdiden çok merak etmeye başladım doğrusu!!!