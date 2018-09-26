Bir dönem televizyon dünyasında adından övgüyle söz ettiren Merva Ulusoy ile işadamı Cem Bilginer hakkında müjdeli bir haberim var! Tam tamına 11 yıldır flört eden müzmin aşıklar, sonunda evleniyor. Evet, yanlış okumadınız... Mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, birlikte geçirdikleri altı yılın ardından Mayıs 2013'te Merva Hanım'ın annesi Tülay Ulusoy'un evindeki törenle nişan yüzüklerini takmıştı. İlişkilerini resmiyete dökmek için beş yıl daha bekleyen aşıklar, 24 Aralık'ta nikah masasına oturacak. Mekan konusunda halen kararsız olan çift, umarım bir ömür mutlu olur.