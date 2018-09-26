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BÜLENT CANKURT
26 Eylül 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

11 yıllık aşk resmileşiyor

Bir dönem televizyon dünyasında adından övgüyle söz ettiren ile işadamı hakkında müjdeli bir haberim var! Tam tamına 11 yıldır flört eden müzmin aşıklar, sonunda evleniyor. Evet, yanlış okumadınız... Mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, birlikte geçirdikleri altı yılın ardından Mayıs 2013'te 'ın annesi Tülay Ulusoy'un evindeki törenle nişan yüzüklerini takmıştı. İlişkilerini resmiyete dökmek için beş yıl daha bekleyen aşıklar, 24 Aralık'ta nikah masasına oturacak. Mekan konusunda halen kararsız olan çift, umarım bir ömür mutlu olur.

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