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BÜLENT CANKURT
26 Eylül 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Kızının güzelliği de tescillendi

1992 yılında Türkiye güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın beş yıl önce boşandığı Hollandalı eşi Watze De Vries'ten olan kızı Tara, annesinin yolunda ilerliyor. 226 aday arasından ilk 20'ye kalıp 2018 Miss Turkey'de yarışan Tara, önceki akşam düzenlenen yarışmada ikinci seçildi ve Miss Turkey Universe unvanını kazandı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Tara'nın Allah yolunu açık etsin. Bu arada 1992'de annesinin güzelliğinin tescil edildiği akşama şahitlik eden bir gazeteci olarak kendimi biraz yaşlı hissettiğimi itiraf etmeliyim :)

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