Bodrum Türkbükü'ndeki Bella Sombra Hotel'de bir şubesini açtığı Martinez ile başarılı bir sezon geçiren, Ukalife'ın patronu Uğur Karabayır şehre döndü. Karabayır, ayağının tozuyla İstanbul'daki mekanları Hudson, Martinez, Barbunia ve Louie ile kış sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Yarın akşam Martinez'de DJ Funky C ile Solanch de la Rosa, tam bir müzik ziyafeti çekecek. Cumartesi ise Louis'de Metin Arolat sahnede olacak. Yemek ve müzik ziyafetini bir arada yaşamak isterseniz, aklınızda olsun...