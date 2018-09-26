Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Hem yedirecek hem eğlendirecek
BÜLENT CANKURT
26 Eylül 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Hem yedirecek hem eğlendirecek

Bodrum Türkbükü'ndeki Bella Sombra Hotel'de bir şubesini açtığı Martinez ile başarılı bir sezon geçiren, Ukalife'ın patronu Uğur Karabayır şehre döndü. Karabayır, ayağının tozuyla İstanbul'daki mekanları Hudson, Martinez, Barbunia ve Louie ile kış sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Yarın akşam Martinez'de DJ Funky C ile Solanch de la Rosa, tam bir müzik ziyafeti çekecek. Cumartesi ise Louis'de Metin Arolat sahnede olacak. Yemek ve müzik ziyafetini bir arada yaşamak isterseniz, aklınızda olsun...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN