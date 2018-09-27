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BÜLENT CANKURT
27 Eylül 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Arda JR. için parti verdi

Önceki akşam eşi ile yakın arkadaşları Raisa&Vanessa Sason kardeşlerin defilesini izlemeye giden Aslıhan Turan da modaya uydu! Dün, Çubuklu Vadi Evleri'ndeki yuvalarında, sosyetenin yıllardır olmazsa olmazı baby shower partisi düzenlendi. Aslıhan Hanım'ın öğleden sonra başlayan partisine yakın dostları akın etti. Bu arada herkesin yanlış bildiği bir bilgiyi de düzelteyim: Turan çiftinin bebeklerinin ismi Arda olacak; Arda JR. Hamza ise göbek adı... Anne de, bebek de sağlıkla kurtulur inşallah.

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