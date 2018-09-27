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BÜLENT CANKURT
27 Eylül 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Festivalde kardeşini ağırlıyor

Necmettin-Maria Eliyeşil'in kızları , altı yıl önce Kont Charles Alexander von Faber- Castell ile evlenip Almanya'ya gelin gitmişti. Sık sık 'a gelip ailesiyle hasret gideren Melissa Hanım, şimdilerde Münih'te kardeşi Sadi Eliyeşil'i ağırlıyor.
Sadi Bey, Münih'te her yıl Eylül ayının son günlerinde başlayan ve iki hafta süren Octoberfest (Ekim Festivali) için Münih'e gitmiş.
Abla-kardeş, Almanya'nın yöresel kıyafetlerini giyip gittikleri festival alanında, bu anları fotoğraf kareleriyle de ölümsüzleştirmişler.

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