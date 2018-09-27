Necmettin-Maria Eliyeşil'in kızları Melissa Hanım, altı yıl önce Kont Charles Alexander von Faber- Castell ile evlenip Almanya'ya gelin gitmişti. Sık sık İstanbul'a gelip ailesiyle hasret gideren Melissa Hanım, şimdilerde Münih'te kardeşi Sadi Eliyeşil'i ağırlıyor.

Sadi Bey, Münih'te her yıl Eylül ayının son günlerinde başlayan ve iki hafta süren Octoberfest (Ekim Festivali) için Münih'e gitmiş.

Abla-kardeş, Almanya'nın yöresel kıyafetlerini giyip gittikleri festival alanında, bu anları fotoğraf kareleriyle de ölümsüzleştirmişler.