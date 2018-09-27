Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın, Instagram'da selefi Zeynep Yılmaz'ı gizlice takip ettiğini (stalk'ladığını) herkes diline dolanmıştı. Özellikle Subaşı'nın tasarladığı takıların, Zeynep Yılmaz'ın müdavimi olduğu markanın tasarımlarıyla aynı çıkması bu dedikoduları ayyuka çıkarmıştı! Önceki gün, Şeyma Subaşı'nı takip eden bir arkadaşım uyarınca Subaşı'nın sayfasına ve anlarına baktım; bence de Şeyma Subaşı, selefi Zeynep Yılmaz'ı stalk'luyor!



'PULP FICTION' İLE CEVAP VERDİ

İşte size iki kanıt... Zeynep Yılmaz, yaklaşık 15 gün önce üsteki gördüğünüz fotoğrafı Instagram'da anlara koymuştu; hatta halen öne çıkanlarda duruyor. Şeyma Subaşı da önceki gün anlara, 'Pulp Fiction'ın posterini koydu! Zeynep Yılmaz, Eylül 2017'de gittiği Paris'teki Maison Objet'e AP Collection'ın iki tasarım koltuğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Şeyma Subaşı, o koltuğu bulup aldırmış. Önceki gün kızı Melisa'nın o koltuğun üstüne oturduğu fotoğrafını da Intagram'da paylaştı!!! Sizce de halefi, selefini stalk'lamıyor mu?