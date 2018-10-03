2.5 yıl flört ettiği ünlü futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta evlenen ve Kasım'ın ilk haftasında anne olmaya hazırlanan Aslıhan Turan, geçen hafta evinde baby shower partisi yapmıştı. Arda Jr. için, teyzesi Dilahan Doğan'ın aldığı altın emzik ile amcası Okan Turan'ın hediyesi olan akülü Ferrari araba olay olmuştu. Şimdi ise herkes, Arda Jr.'ın odasını diline dolamış durumda.



ODAYI ŞAFAK ÇAK MI YAPTI?

Kulislerde konuşulanlara göre, annebaba olacakları günü iple çeken Arda-Aslıhan Turan çifti, Arda Jr. için krallara layık bir oda yaptırmış. Artık odayı kim gördü bilmiyorum ama aynı sitede oturan bir arkadaşım, ünlü isimlerin evlerini tasarlayan Şafak Çak'ı, sık sık Turan çiftinin evine girerken gördüğünü söyledi. Büyük bir ihtimalle, Arda Jr.'ın herkesin diline düşen odasını Şafak Çak yaptı...