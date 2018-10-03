Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Barış çubuklarını tüttürmüşler
BÜLENT CANKURT
03 Ekim 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Barış çubuklarını tüttürmüşler

'nin köklü şirketlerinden Dedeman'da dört yıl önce hisse değişimi olmuş; Nazire Dedeman Çağatay, madencilik, kardeşi ise turizm hisselerini devralmıştı. Ancak kardeşlerin arasına kara kedi girmiş, hatta Murat Dedeman'ın düğününe, Nazire Hanım ve kızları Özlem ile katılmamıştı. Görünen o ki aile, barış çubuklarını tüttürmüş. Murat Bey, önceki gün Point Hotel'de Umut Vakfı'nın karikatür yarışmasının finalistlerinin açıklandığı davete katılıp yeğeni Özben Önal ile poz verdi.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN