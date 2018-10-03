Türkiye'nin köklü şirketlerinden Dedeman'da dört yıl önce hisse değişimi olmuş; Nazire Dedeman Çağatay, madencilik, kardeşi Murat Dedeman ise turizm hisselerini devralmıştı. Ancak kardeşlerin arasına kara kedi girmiş, hatta Murat Dedeman'ın düğününe, Nazire Hanım ve kızları Özlem ile Özben Önal katılmamıştı. Görünen o ki aile, barış çubuklarını tüttürmüş. Murat Bey, önceki gün Point Hotel'de Umut Vakfı'nın karikatür yarışmasının finalistlerinin açıklandığı davete katılıp yeğeni Özben Önal ile poz verdi.