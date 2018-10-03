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BÜLENT CANKURT
03 Ekim 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yeni koleksıyonu görücüye çıkıyor

35 yaşından sonra iş hayatına atılıp kendi adını taşıyan bir internet portalı kuran , iki sezon önce tasarımcılığa da soyunmuştu. Kendi modasını yaratan ve kombinleriyle hemcinslerini mest eden Derin Hanım, NetWork için bir koleksiyon hazırlamıştı. Öğrendim ki marka, Derin Hanım'ın kapısını yine çalmış. Derin Hanım, Kasım ayında raflara çıkacak olan koleksiyonunun yine modelliğini üstlenmiş. Üçüncü koleksiyonunu hazırlayan Derin Hanım da, gibi bu tasarımcılık işinde kalıcı olacak gibi görünüyor.

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